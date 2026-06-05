Definen a los finalistas en Bochil

La Liga Municipal de Bochil vivirá este domingo una de las jornadas más esperadas de la temporada con la celebración de las semifinales, instancia en la que cuatro escuadras buscarán su boleto a la gran final con duelos que prometen intensidad, emociones y un gran nivel futbolístico.

Las acciones comenzarán a la 1 de la tarde con el enfrentamiento entre Consultorio Fe y Esperanza y Jaguares Udech, en el que la plantilla felina parte como favorita debido al buen momento que atraviesa y al desempeño mostrado durante la ronda de cuartos de final.

Semifinal

Jaguares Udech ha sido uno de los equipos más consistentes de la competencia, destacando por su orden táctico, capacidad ofensiva y solidez defensiva. Estas características le han permitido posicionarse como uno de los principales candidatos al título, por lo que buscará confirmar esa etiqueta cuando salte al terreno de juego para enfrentar a un rival que intentará dar la sorpresa y meterse a la disputa por el campeonato.

Sin embargo, gran parte de la atención estará centrada en el segundo compromiso de la jornada, programado para las 3 de la tarde, cuando Hojalatería El Jech y Diclivet se enfrenten en un choque que muchos consideran una auténtica final adelantada.

Ambos conjuntos llegan a esta instancia respaldados por una destacada campaña y por mostrar un equilibrio notable entre ataque y defensa. La capacidad goleadora de sus delanteras, sumada a la seguridad que brindan sus líneas defensivas, convierte este duelo en el más parejo de las semifinales.

Goles con causa

Además del atractivo deportivo, este partido tendrá un componente social que ha generado gran expectativa entre los aficionados. La clínica veterinaria Diclivet anunció una iniciativa denominada “Un gol, una esterilización”, para perros en situación de calle y mediante la cual se practicará uno de estos procedimientos por cada anotación que consiga su equipo durante el encuentro.

La propuesta tiene como objetivo contribuir al control responsable de la sobrepoblación animal en el municipio, y demuestra cómo el deporte puede convertirse en una herramienta para generar beneficios más allá de la cancha.

La iniciativa ha sido bien recibida por la comunidad, ya que combina la pasión por el Futbol con una acción de impacto social enfocada en el bienestar animal. De esta manera, cada gol de Diclivet no solamente representará una oportunidad de acercarse a la final, sino también una ayuda directa para perros que requieren atención y mejores condiciones de vida.

Como parte de esta campaña, durante la transmisión del encuentro también se darán a conocer promociones y descuentos especiales ofrecidos por Diclivet, que serán anunciados conforme avance el partido.

Con estos ingredientes, la Liga Municipal de Bochil se prepara para una jornada que promete emociones de principio a fin, donde únicamente dos equipos lograrán superar el último obstáculo para instalarse en la gran final y mantener vivo el sueño de conquistar el campeonato.