Definen a los mejores arqueros

El Parque Deportivo y Recreativo Caña Hueca fue sede de la Décima Edición de la Competencia Arquero vs Arquero 2026, evento que reunió a porteros de diferentes categorías infantiles y juveniles en una jornada dedicada a reconocer una de las posiciones más importantes dentro del Futbol.

La competencia permitió que niñas, niños y jóvenes pusieran a prueba sus reflejos, técnica, colocación y capacidad de reacción en una modalidad donde cada participante enfrentó duelos individuales para buscar el campeonato de su categoría.

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Desde las primeras horas de la mañana, decenas de arqueros se dieron cita en las canchas de Caña Hueca para protagonizar una intensa jornada deportiva, en la que cada eliminatoria representó un nuevo reto para los participantes, quienes contaron con el respaldo de familiares, entrenadores y compañeros.

Ganadores

En la categoría Niños Héroes (2016-2015), el primer lugar fue para Cristofer Tadeo Ramírez Martínez, seguido por Farid Avilés Hernández, mientras que Keilany Bridget Pulido Alejandro obtuvo la tercera posición después de una destacada actuación.

Dentro de la categoría Infantil Mayor (2014-2013), Mateo Gutiérrez Alfaro se quedó con el campeonato. El segundo puesto correspondió a José Julián de la Cruz Sánchez, mientras que Dylan Ramón Morales Estrada completó el podio con el tercer lugar.

En la categoría Juvenil “A”, el título fue para Alejandro López Bautista, quien superó la fase final para quedarse con el primer sitio. Mateo de Jesús Camacho Villafuerte obtuvo el segundo lugar y Ángel Gabriel Miceli Recinos concluyó en la tercera posición.

Por su parte, en la categoría Juvenil “B”, Adrián Hernández de la Peña se proclamó campeón, dejando el segundo puesto para Xavier Torres Espinoza, mientras que Alejandro Molina Palacios finalizó en la tercera posición.

Al concluir la competencia se realizó la ceremonia de premiación, donde los mejores arqueros de cada categoría recibieron el reconocimiento a su desempeño, cerrando con éxito una edición más de este tradicional certamen que busca impulsar el crecimiento deportivo de los guardametas chiapanecos.