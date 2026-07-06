Definen a los mejores goleadores del Mundialito Inter Prepas 2026

Con el desarrollo de la fase eliminatoria del Mundialito Inter Prepas 2026 de Futbol 5, el comité organizador dio a conocer la actualización de la tabla de goleo, en la que ocho jugadores, cuatro de la rama varonil y cuatro de la femenil, se mantienen como los principales referentes ofensivos del certamen estudiantil que reúne a preparatorias de Tuxtla Gutiérrez.

En la rama varonil, Diego Escobar, representante del equipo República del Congo de la Preparatoria Pablo Guardado Chávez, se convirtió en el máximo romperredes del torneo al acumular 13 anotaciones, cifra que lo coloca en la cima gracias a su regularidad frente al arco y a su aporte en los compromisos más importantes de la competencia.

Muy cerca aparece Diego del Valle, del conjunto Irán de la Prepa 6 Golden, quien suma 12 goles y continúa en la pelea por conquistar el campeonato individual de goleo. La diferencia entre ambos es de apenas una anotación, por lo que las siguientes jornadas prometen una intensa disputa por el liderato.

El tercer puesto corresponde a Ángel González, integrante de Colombia del Cecyt 40, con 11 tantos, mientras que Diego Manga, de Bélgica del Cobach 234, ocupa la cuarta posición al registrar nueve anotaciones, manteniéndose entre los delanteros más efectivos del certamen.

Femenil

En la rama femenil, Naomi Díaz, del representativo Croacia del Cobach 35, encabeza la clasificación con 11 goles, consolidándose como la atacante más productiva del campeonato gracias a su capacidad para definir en momentos decisivos.

El segundo lugar es para Alize Velázquez, del conjunto Panamá de la Prepa 3, quien acumula 10 anotaciones y continúa muy cerca del liderato. En la tercera posición aparece su compañera Kimberly Temes, también de Panamá, con ocho goles, demostrando el poder ofensivo de ese representativo.

La cuarta plaza pertenece a Fernanda Santiago, del equipo Arabia Saudita del Cecyt 34, quien registra siete tantos y sigue en la pelea por escalar posiciones conforme avanza el torneo.