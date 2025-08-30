Definen a semifinalistas de Liga OMA

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez vivirá este domingo una intensa jornada en la rama femenil, en la que las semifinales y la gran final se disputarán el mismo día en la cancha de la colonia Loma Bonita.

La acción comenzará desde muy temprano, cuando a las 8:00 horas Europaraíso y Amazonas midan fuerzas en el primer duelo de la mañana. Ambas sextetas llegan con buen paso y con un historial de enfrentamientos cerrados, por lo que se espera un choque de estrategias en el que la precisión al bate y la solidez en el picheo serán determinantes para conseguir el pase a la final.

Una hora más tarde, Leonas y Secretaría de Educación protagonizarán la segunda semifinal. El conjunto felino se distingue por su ofensiva poderosa y velocidad en las bases, mientras que el cuadro de las trabajadoras estatales buscará contrarrestar con su orden defensivo y capacidad de reacción en los momentos clave.

Cierre

La definición por el título está programada para las 10:00 horas, justo después de las semifinales. Las dos escuadras que logren imponerse en la primera parte de la jornada regresarán a la cancha para disputarse el campeonato con un partido que pondrá a prueba no solo el talento individual, sino también la resistencia física y mental de las jugadoras, quienes tendrán que responder en un corto lapso de recuperación.

Con la expectativa puesta en el desenlace, se espera que las gradas reciban a familias, aficionados y seguidores de cada conjunto, en una fecha que promete entregar emociones de principio a fin.