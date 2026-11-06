Definen campeones de Nascar en CDMX

El autódromo Hermanos Rodríguez recibirá la gran final de Nascar México Series 2026, que definirá a los campeones de las categorías estelar y Challenge, como parte del Speedfest. Las acciones se llevarán a cabo el domingo 8 de noviembre.

La competencia, denominada La Gran Final 150, marcará la doceava fecha del calendario y se efectuará en el óvalo de 1,609 metros, con una cerrada disputa por el título.

Cuatro puntos entre líderes

Xavi Razo encabeza el Chase con 2 mil 139 unidades, seguido por Rubén García Jr., quien suma 2 mil 135. En tercer lugar aparece el experimentado piloto de ascendencia chiapaneca Rubén Rovelo, con 2 mil 127 puntos, tras conseguir en Yucatán la victoria número 29 de su trayectoria.

Cabe recordar que el Súper Óvalo Chiapas formó parte del calendario 2026, escenario donde Rubén García Jr. consiguió el triunfo. Ahora, el conductor del auto 88 llegará a la capital del país como uno de los contendientes al título absoluto.

La prueba será la edición número 28 de Nascar México en el circuito capitalino, y además de pelear por el campeonato, García Jr. y Rovelo tratarán de superar el empate de 29 victorias que mantienen en el serial.

Finalmente, en la categoría Challenge, Gerardo “Chispa” Rodríguez lidera con mil 123 puntos, seguido por Víctor Barrales, con mil 106. Emiliano Richards, Giancarlo Vecchi y Mateo Girón comparten el tercer puesto con mil 105 unidades.