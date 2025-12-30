Definen fecha del Selectivo Estatal

Con el objetivo de conformar las selecciones que representarán a Chiapas en la Olimpiada Nacional Conade 2026, fue publicado el anexo técnico correspondiente al Selectivo Estatal de Softbol, en el que se establecen fechas, categorías y lineamientos generales para las y los participantes.

De acuerdo con el documento oficial, las pruebas se llevarán a cabo el próximo 18 de enero, a partir de las 8:00 horas, teniendo como sede el parque deportivo Caña Hueca, en la capital chiapaneca, escenario que volverá a concentrar a las y los mejores exponentes de esta disciplina.

El proceso selectivo contempla dos categorías, en las ramas femenil y varonil. La primera corresponde a 18 años y menores, integrada por deportistas nacidos en 2008 y posteriores, mientras que la segunda es la división de 19 a 21 años, destinada a atletas nacidos entre 2005 y 2007.

Uno de los puntos clave del anexo técnico señala que las y los deportistas deberán competir exclusivamente en la categoría que les corresponde conforme a su año de nacimiento, sin posibilidad de subir o bajar de división, ni de incluir a participantes fuera del rango de edad convocado.

Asimismo, se establece que ningún jugador podrá desempeñar otra función dentro de la Olimpiada Nacional Conade 2026, aplicando esta restricción durante todo el periodo de competencia de sus respectivas categoría y rama.

En cuanto a la inscripción, se determinó que cada municipio podrá registrar un máximo de 16 deportistas por rama en cada categoría, tanto en femenil como en varonil, lo que garantiza procesos más equilibrados y competitivos.

Finalmente, el documento precisa que las y los atletas no estarán obligados a presentar comprobante de afiliación o documento similar a alguna federación deportiva nacional o asociación deportiva nacional durante su proceso de clasificación ni en la etapa final nacional, facilitando así la participación de nuevos talentos.