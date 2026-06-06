Definen finalistas en la Liga Uniflag

La Liga Uniflag vivirá este sábado una fecha decisiva en la recta final de la temporada, con la disputa de las semifinales del Open Mixto en sus Conferencias A y B, así como del Open Varonil. La programación también contempla una nueva jornada del TNT Mixto, categoría que abrirá la actividad desde las 3 de la tarde.

Acciones en el emparrillado

El Open Mixto concentrará buena parte de los reflectores y, en la Conferencia A, Borregos Jr., sublíder de la fase regular, hará su debut en postemporada, contra MG Team, conjunto que llega motivado tras superar la ronda de “playoffs” y buscará dar la sorpresa. En la otra llave, Mustangs, primer sembrado, enfrentará a Toros en un duelo de alto nivel entre dos equipos que han sido protagonistas del torneo.

En la Conferencia B, Toxic se medirá con Power Puff en un choque entre escuadras que avanzaron de forma directa a semifinales. Más tarde, Unicach y Diablitos cerrarán la jornada en un partido clave entre conjuntos que llegan con buen ritmo y aspiraciones firmes de disputar el título.

Partidos clave

El Open Varonil también entrará en fase decisiva. Mustangs se verá con Jaguares de la Unicach en uno de los compromisos más atractivos del día, mientras que Diablitos chocará con Toros en busca del segundo boleto a la final.

Antes de las semifinales, el TNT Mixto tendrá tres encuentros simultáneos: Cañoneros ante Unicach Next Gen, Mustangs contra Conalep y MG Team frente a Pollitos FC.

Con pases a finales en juego, Uniflag se alista para una fecha intensa, marcada por duelos cerrados, rivalidades deportivas y equipos que intentarán dar el último paso rumbo al campeonato.