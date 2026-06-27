Definen finalistas en la OEFA Chiapas

La Temporada Infantil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA Chiapas) vivirá las semifinales de las categorías Jr. bantam y bantam

Sábado de bantam

La actividad comienza en la división bantam, con el duelo entre Blue Team y Osos, programado para este sábado a las 11:00 horas en el Campo Cima Azul del Tecnológico de Monterrey, en Tuxtla Gutiérrez.

Blue Team terminó la etapa regular como líder invicto, mientras que Osos clasificó en el cuarto puesto, por lo que los locales son los favoritos para instalarse en la final.

A las 18:00 horas, Atlas enfrentará a Redskins Tabasco en el estadio Samuel León Brindis. Los primeros avanzaron como segundo sembrado de la categoría, en tanto que el conjunto tabasqueño aseguró su lugar en la postemporada en el cierre de la campaña.

Semifinales en Jr. bantam

La jornada sabatina continuará a las 19:30 horas con la primera semifinal de la categoría Jr. bantam, con Osos —líder invicto de la fase regular— midiendo fuerzas contra Atlas en el estadio Samuel León Brindis, en busca del pase al partido por el campeonato.

La segunda semifinal de Jr. bantam se jugará el domingo a las 11:00 horas, en el estadio municipal de San Cristóbal de Las Casas, teniendo como protagonistas a Búhos, segundo lugar general, y Pretorianos, equipo que también aseguró su clasificación entre los cuatro mejores de la división.

Mediante estos encuentros quedarán definidos los finalistas de la Temporada Infantil 2026 de la OEFA Chiapas, que cada vez está más cerca de su desenlace.