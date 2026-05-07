Definen horarios para el LVI estatal charro 2026

La cuenta regresiva para el LVI Congreso y Campeonato Estatal Charro 2026 ya comenzó, luego de que el comité organizador diera a conocer oficialmente el calendario y horarios de competencia para una de las fiestas más importantes de la Charrería en Chiapas.

El evento se llevará a cabo del 12 al 17 de mayo en el lienzo Charros de la Capital, recinto que será sede de seis días de intensa actividad, donde participarán equipos provenientes de diferentes municipios del estado en busca de alcanzar la gloria dentro del deporte nacional por excelencia.

La edición 2026 tendrá un significado especial al rendir homenaje a José María López Rivera, personaje reconocido dentro del ámbito charro y cuyo legado permanece vigente entre las nuevas generaciones de esta disciplina tradicional mexicana.

Las actividades arrancarán el martes 12 de mayo con tres competencias programadas. La jornada iniciará al mediodía con la participación de Refugio AFA Juvenil, Valle de Cintalapa y Murillo Ranch. Posteriormente, a las 16:00 horas se celebrará la Charreada Infantil, mientras que el cierre del día estará reservado para Rancho Don Juan, Rancho Santara y Bicentenario.

El miércoles 13 continuará la actividad con la presencia de equipos como La Chiapaneca, Charros de Jericó, Rancho La Piedra, Tío Juan, Gavilanes de Jiquipilas y Charros de Villacorzo, manteniendo el ritmo competitivo durante toda la jornada.

Para el jueves 14 se espera una cartelera atractiva con escuadras como Charros de Tecpatán, Rancho Tierra Fría, Rancho El Laurel y Rancho San Luis, además de otras agrupaciones que buscarán asegurar un lugar en las siguientes rondas.

La intensidad aumentará el viernes 15 con la participación de Charros de Tuxtla, Pícaros de Tuxtla, Rancho San Rafael, Rancho San Antonio, Moro de Cumpas, Buena Esperanza, Charros de la Capital, La Mexicana y Rancho Miramar.

Finalmente, el domingo 17 se disputarán las finales “AA” y “AAA”, además del XXXII Campeonato Estatal de Escaramuzas 2026, cerrando así una semana llena de tradición, talento ecuestre y ambiente familiar.