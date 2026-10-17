Definen invitados a playoffs en Open Mixto

Con el emparrillado al rojo vivo, la Liga Uniflag vivirá una intensa jornada sabatina que tendrá como gran atractivo la definición de posiciones en el campeonato Open Mixto rumbo a la fase de “playoffs”.

Las acciones en el campo de la Unicach comenzarán a las 3 de la tarde con tres encuentros simultáneos: Balam chocará con la Unicach, Bananamigos enfrentará a Thunders, en tanto que los Iron Dogs y Mustangs protagonizarán otro duelo atractivo.

Para las 4 de la tarde, Toros será el rival del segundo compromiso de la escuadra de la Unicach, y también a esa hora, Balam se medirá con Diablitos. La actividad concluirá a las 5 de la tarde con el partido entre Power Puff y Dream Team.

De acuerdo con los resultados que se den en la sesión sabatina se terminarán de integrar las Conferencias A y B que lucharán por sus respectivos títulos.

Acción en TNT Mixto

Dream Team enfrentará a Cañoneros en el arranque de esta categoría, a las 4 de la tarde. En el otro duelo programado para ese horario, San Miguel Flag se medirá con MG Team.

TNT Femenil cierra cartelera

La actividad del TNT Femenil se desarrollará a partir de las 5 de la tarde con dos encuentros: Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez contra el representativo de la Unicach, y en ese mismo horario, San Miguel Flag ante Ocelotes Blancos de la Unach.