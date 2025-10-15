Definen jurado calificador para el PED 2025

En ceremonia virtual —transmitida por las redes sociales del Indeporte— se estableció mediante sorteo al jurado calificador que elegirá a los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2025 el miércoles 22 de octubre.

La directora del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo, atestiguó el acto en el cual se hizo el sorteo de nombres, resultando electos como jurados titulares, en el rubro de dirigentes de asociaciones deportivas, José Antonio Zenteno Santiago, de la Asociación Estatal Femeti, y como suplente, Nayeli Martínez González (Asociación Chiapaneca de Gimnasia); así como María González Aguilar, de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Chiapas, y como su suplente, José Gordillo Aguilar, de la Asociación Breaking Chiapas.

En el rubro de periodistas quedaron en el jurado Enrique Ríos Díaz (Canal 10), Maricarmen Vázquez Tondopó y Alan Pola Maza (estos dos últimos, representantes de esta casa editorial); como suplentes, Francisco Constantino Jonapá, Ismael Quintero Arzate y Jorge Mazariegos Alfaro.

En el sector de deportistas que en años anteriores ganaron este galardón figuran Rocío Anzueto Moguel (PED 1995 por Triatlón) y como suplente Josué Meneses Ballinas (PED 2021 por Tiro Deportivo). En el rubro de entrenadores, Alberto Ayala Solís (PED 2000 por Futbol de Sala) y como suplente Josué Meneses Garibay (PED 2021 por Tiro Deportivo).

Además, se mencionó que, de acuerdo con la convocatoria, la directora del Indeporte tendrá la facultad de invitar a tres personalidades de reconocida trayectoria en el ámbito deportivo para que participen como jueces.

Finalmente, es oportuno recordar que la elección de los ganadores se efectuará el miércoles 22 de octubre. Los seleccionados de las categorías de deportista y entrenador se repartirán una bolsa de 110 mil pesos, además de recibir una medalla y placa conmemorativa.

Quienes hayan ganado en ediciones anteriores solo recibirán el reconocimiento, sin el estímulo económico, y la modalidad de fomento al deporte recibirá una medalla y placa.