Definen la jornada final en la LFTMX Chiapas

La emoción llega a su punto máximo dentro de la LFTMX Chiapas con la disputa de la jornada final de la tercera temporada, instancia que marcará el cierre del torneo regular y definirá posiciones clave rumbo a la siguiente fase. El escenario será Ultra Sport, donde la intensidad y la presión serán protagonistas durante el fin de semana.

El primer compromiso se celebrará el sábado 17, en punto de las 6 de la tarde, cuando Tijuana FC se mida con UMA San José en un choque que promete alto ritmo desde el silbatazo inicial. Ambas escuadras han mostrado regularidad a lo largo del certamen y buscarán despedirse de la etapa regular con un resultado positivo que refuerce su trabajo colectivo.

Tijuana FC ha destacado por su orden táctico y solidez defensiva, mientras que UMA San José ha encontrado en su dinámica ofensiva una de sus principales fortalezas. El enfrentamiento luce parejo, con dos estilos distintos que podrían ofrecer un duelo atractivo para los asistentes.

Para el domingo 18, también a las 6 de la tarde, tocará el turno a ALZ Concretos frente a JD Tuxtla, en otro partido que genera expectativas. Ambos conjuntos llegan con la consigna de cerrar fuerte la temporada, conscientes de que cada acción dentro del campo puede marcar diferencia en la clasificación final.

ALZ Concretos ha sido un equipo constante, apostando por el juego colectivo y la presión alta, mientras que JD Tuxtla se ha caracterizado por su intensidad y capacidad de reacción en momentos clave. El choque anticipa un cierre vibrante, con ritmo elevado y disputa en cada sector del terreno de juego.

De esta manera, la LFTMX Chiapas se prepara para vivir una jornada final cargada de emociones, en la que las escuadras buscarán despedirse dejando una grata impresión y confirmando el crecimiento competitivo que ha tenido el torneo a lo largo de su tercera temporada.