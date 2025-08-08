Definen los grupos del estatal 2012 y menores

Todo está listo para que se lleve a cabo el Campeonato Estatal Varonil de la categoría 2012 y menores, certamen que reunirá a los mejores equipos de diferentes regiones del estado, bajo la organización de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) Chiapas. El evento tendrá como sede el municipio de Suchiapa, donde se desarrollará del 8 al 10 de agosto de 2025.

Tras la junta técnica, quedaron definidos los tres grupos que conformarán la primera fase de este torneo. En el grupo A competirán los representativos de Comitán, Jiquipilas, Berriozábal y Tapachula, quienes protagonizarán duelos intensos.

Por su parte, el grupo B estará integrado por Villaflores, Cintalapa, Villa Corzo y el anfitrión, Suchiapa, un cuadro que buscará hacer valer su localía y avanzar a la siguiente ronda con el respaldo de su afición.

En el grupo C se encuentran Chiapa de Corzo, Tuxtla, San Cristóbal de Las Casas y La Concordia, que han mostrado un importante crecimiento en los últimos años dentro de la categoría formativa.

El certamen no solo busca promover la sana competencia, sino también fortalecer la convivencia deportiva entre municipios, además de detectar talentos que puedan incorporarse a procesos selectivos estatales y nacionales.

Ademeba Chiapas, junto a los municipios participantes, reafirma su compromiso por seguir fortaleciendo el desarrollo del Basquetbol infantil en la entidad.