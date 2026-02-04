Definen selección Chiapas que competirá en Copa Femepar

Con una representación de 62 atletas en diferentes categorías, Chiapas se declara listo para la Copa Femepar de Patinaje de Velocidad, que arranca este 4 de febrero en el Patinódromo de Tuxtla Gutiérrez.

La Asociación de Patines sobre Ruedas de Chiapas, encabezada por David Ortiz Farrera, informó que después de afinar los últimos detalles, están listos para recibir a más de 500 deportistas de 19 asociaciones estatales, además de los representativos del IPN y el IMSS.

En el caso del estado, aportó una lista de 62 atletas inscritos para esta competencia, en las categorías micro, mini, infantil, junior, juvenil menor, mayor y selectiva, en ambas ramas. En lo que se refiere a las categorías selectivas, figuran los nombres de Abril Mandujano Velasco, Jimena Ramos García y María Fernanda Zebadúa Gómez.

En divisiones juveniles destacan los nombres de Cristel Durán Castañeda, Dylan Santiago Hernández Pérez, Iker Salazar Escobedo, Andrea Moreno Cruz, Fátima Medina Betanzos, Danna Mendoza Rodríguez, Arantza Albores Hernández, Sofía Balcázar Corzo, Ximena Burguete Aquino, Brisa Martínez Ruiz, Harumy Penagos Gómez, Sebastián Solís Pérez, Matheo Sánchez Jiménez, Alberto Velasco Méndez, Jonathan Saldaña Estrada, Fátima Zebadúa Gómez, Miranda Arreola Zenteno, Paula Maldonado Sánchez, Bryana Gustavo Molina, Elisa Marín Paz, Julián Gómez Vidal y Elioth Cruz Pérez.

En la junior sobresalen Zaira Serrano Aguilar, Sofía Saldaña Estrada, Luis Castillejos Antonio y Mariam Torrijos Pascacio, además de Marco Antonio de la Cruz Pérez en la mayor. Es importante recordar que este evento será selectivo nacional rumbo al Campeonato Centroamericano en Santo Domingo (julio) y puntuable para el Campeonato Mundial en Asunción, Paraguay (octubre).

Asimismo, servirá para conformar el equipo Chiapas de Patines sobre Ruedas que participará en la Olimpiada Nacional Conade 2026.