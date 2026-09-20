Definen selección de Chiapas de AMM y Boxeo

Chiapas ya tiene a sus representantes de Artes Marciales Mixtas y Boxeo para la Etapa Nacional de los Juegos Nacionales Populares 2026, luego de celebrarse durante dos días la fase estatal en el municipio de Ocozocoautla.

Las actividades concluyeron con una intensa jornada de finales en el Auditorio Municipal Jorge Chanona Aguilera, donde los participantes buscaron quedarse con los primeros puestos y asegurar su lugar en la competencia nacional, programada para noviembre en Veracruz.

En Artes Marciales Mixtas fueron seleccionados 22 atletas en la modalidad de combate, distribuidos en las categorías Principiantes, Intermedio y Avanzados, en ambas ramas. A ellos se suman seis representantes que competirán en la modalidad de Formas.

Por su parte, la selección de Boxeo quedó integrada por 13 púgiles de diferentes categorías y divisiones de peso, tanto en la rama femenil como varonil, quienes tendrán la responsabilidad de representar a Chiapas en la siguiente etapa.

Los atletas que consiguieron su clasificación son originarios de Ocosingo, Chiapa de Corzo, Huixtla, Ocozocoautla, Comalapa, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

La fase estatal reunió a 122 atletas provenientes de 12 municipios, quienes durante las jornadas de competencia protagonizaron los distintos enfrentamientos para definir a los campeones y seleccionados estatales.

Al finalizar las actividades se realizó la ceremonia de premiación, en la que se reconoció con medallas a los dos primeros lugares de cada categoría y rama, cerrando así el proceso estatal que definió a la delegación chiapaneca rumbo a Veracruz.