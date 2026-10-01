Definen selección para el Mr. México

Chiapas definió a los atletas que competirán en el Campeonato Nacional de Fisicoconstructivismo y Fitness 74º Clásico Mr. México y Srita. Perfección 2026, a celebrarse del 1 al 4 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México.

La representación inicial quedó conformada tras el 28º Campeonato Estatal Selectivo Mr. & Miss Chiapas, efectuado en el Teatro Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, que preside Jorge Jiménez Argüello, confirmó a los atletas que se ganaron el aval y el apoyo económico para competir en el importante certamen nacional.

Por Tuxtla Gutiérrez asisten Marisol Castañón Gómez, representante del gimnasio Energym; Luis Antonio Aguilar López, del gimnasio Alegría, y Luis Antonio Corzo Coello, integrante de Gravity Fit.

Además, Ángel Albino Corzo tendrá presencia con Victoria Jazmín Velázquez Quiroz, del gimnasio River’s, mientras que por San Cristóbal de Las Casas figuran Miguel Ángel Cruz Zúñiga, del gimnasio GR Titanium.

La delegación se completa con Daniel Bernabé Morales Morales, procedente de Tapachula y representante del gimnasio Endeavor.

Los seis exponentes buscarán colocar a Chiapas entre los protagonistas de una de las competencias más importantes del calendario nacional de Fisicoconstructivismo y Fitness.

Se suman con el aval

Otros 13 atletas solicitaron el aval de la asociación estatal para asistir sin apoyos oficiales; es decir, cubriendo sus propios gastos de participación.

Ellos son Erick Misael Alfaro Espinoza (Gimnasio Alfa), Hegel Jared Camposseco Borralles (Búfalos), Carlos Castañeda Escobedo (Endeavor), Yesenia Del Carmen Díaz López (Stronger), Bardo Emilio Guillén Jiménez (Lobos), Aurelio Patricio Hernández Mendoza (Efecto), Yessica Itzel Morales Cruz (Lobos), Javier de Jesús Moreno Ruiz (Oxígeno), Erick Fabricio Orozco Pineda (Alegría), Gerardo Ramírez Nicasio (Alfa), Alejandro Rosas Frías (Gravity Fit), Diana Laura Rudamas Nieves (The One) y Rocío Guadalupe Vázquez Hernández (AFC).