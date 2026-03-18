Definen selección para la Olimpiada Nacional

Luego de tres jornadas de intensa actividad en el tablero, quedó definida la selección chiapaneca de Ajedrez que participará en la fase final de la Olimpiada Nacional Conade 2026, a celebrarse del 20 al 26 de mayo en San Luis Potosí.

La tapachulteca Karina Guadalupe Guillén Moreno confirmó que hoy en día es una de las máximas exponentes del deporte ciencia en Chiapas al lograr su pase en la división de los 17-20 años femenil, mientras que el comiteco Gerardo Said Gómez López obtuvo su clasificación en la división de 13-16 años varonil, y el último boleto fue para Gema Sofía Gómez Cruz, ajedrecista de Palenque, en la sub-12 femenil.

La eliminatoria de la Región 6, integrada por los estados de Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, tuvo como sede las instalaciones del Consejo para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ), donde los competidores se enfrentaron en las modalidades estándar, rápidas y blitz.

En la justa, desarrollada en la ciudad de Cancún, Chiapas estuvo presente con una delegación de 12 atletas y 2 entrenadores. Los participantes buscaron sumar la mayor cantidad de puntos para asegurar su lugar en el podio y con ello su pase a la máxima justa deportiva juvenil del país.

Chiapas logró colocar a los tres representantes arriba citados, quienes ahora se preparan para encarar la etapa final de la Olimpiada Nacional 2026, en la que se medirán con los mejores exponentes del país en sus respectivas categorías.