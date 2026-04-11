Definida la fase intergrupal en Tuxtla

La emoción del Futbolito Bimbo 2026 entra en un momento determinante con la definición de la fase intergrupal en Tuxtla Gutiérrez, donde los equipos clasificados de la ronda de grupos ya conocen su camino rumbo al título estatal, en una etapa que se jugará a eliminación directa y que promete partidos llenos de intensidad.

El sorteo correspondiente a la Zona Tuxtla Oriente se llevó a cabo con la presencia de la coordinadora estatal, Erika López Guzmán, acompañada por Samy David Rodríguez Lara, coordinador de la Zona Oriente, además de Sujey Berenice Maza y el jugador Cristian Chiu Moreno, quienes fueron parte de este acto que definió los cruces.

Antes de la insaculación, López Guzmán destacó el esfuerzo de todos los participantes y les deseó éxito en esta nueva etapa. De igual forma, indicó que la competencia se desarrollará del 14 al 16 de abril en las instalaciones de la Universidad Pablo Guardado Chávez, escenario donde se disputarán los boletos a la siguiente fase.

Cuartos de final

Quedaron programados para el martes 14 de abril, con cuatro encuentros que abrirán la actividad desde temprana hora. A las 8 de la mañana, Camilo Pintado B enfrentará al Centro Educativo Irlanda; a las 9:00 horas, Justo Sierra Méndez se medirá con Colegio La Paz A; a las 10:00 horas, Pablo Guardado Chávez A jugará contra Colegio La Paz B, en tanto que a las 11:00 horas, Cebech cerrará la jornada ante Mariano Matamoros.

Semifinales

El miércoles 15 de abril será el turno de esta instancia en la que los ganadores de las dos primeras llaves se enfrentarán a las 8 de la mañana, mientras que los vencedores de las otras dos series jugarán a las 9 horas, en busca de un lugar en la final.

Final

El momento culminante llegará el jueves 16 de abril con la gran final de la Zona Oriente, pactada para las 9 de la mañana y en la que se definirá al equipo que representará a esta región en la siguiente instancia del torneo.

Por otra parte, la Zona Poniente también tiene programados sus encuentros, los cuales se celebrarán en las instalaciones de JV School. Las semifinales se disputarán el lunes 20 de abril, con el duelo entre David Gómez y José Vasconcelos School, así como Centro Educativo Krause frente a American School.

Los ganadores de estos compromisos avanzarán a la gran final de la Zona Poniente, a efectuarse el martes 21 de abril a las 8:30 de la mañana, para conocer al representante de este sector.

De esta manera, el Futbolito Bimbo 2026 entra en su fase más emocionante, en la que cada partido será decisivo y las escuadras buscarán demostrar su talento para mantenerse en la lucha por el campeonato estatal, en una competencia que continúa impulsando el desarrollo del Futbol escolar en Chiapas.