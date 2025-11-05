Definida nómina de la selección estudiantil

Estudiantes de las carreras de Lenguas, Gastronomía, Biología, Nutrición y Psicología integran a la selección de Ajedrez de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) para los próximos eventos clasificatorios de la Universiada Nacional 2025.

Esto fue dado a conocer por el árbitro nacional de Ajedrez Edén López Martínez, luego de la celebración del Torneo Interfacultades, en el cual participaron 30 alumnos de la citada casa de estudios.

Por la rama femenil fueron seleccionadas Esmeralda Sánchez Chang (Facultad de Lenguas), Yanalté Aranzazú Reyes Almazán (Gastronomía), María Fernanda Castellanos Hernández (Gastronomía), Nancy Michelle Velázquez Vázquez (Gastronomía) y Ximena Sofía Vargas Rasgado (Gastronomía).

Mientras que por la varonil quedaron Erandi Hernández López (Gastronomía), Isaac Alfaro Jiménez (Biología), Juan Humberto Espinosa Martínez (Nutrición), Carlos Daniel Moreno Chacón (Psicología) y Alejandro Navarro Becerra (Gastronomía).

Es oportuno mencionar que, de entre todos los seleccionados, el más destacado de la rama varonil fue Erandi Hernández López, quien en el proceso selectivo obtuvo 6 puntos, mientras que por las damas sobresalió Esmeralda Sánchez Chang con 4 unidades.