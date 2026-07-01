Definidas las finales infantiles de la OEFA

La Temporada Infantil 2026 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas entró en su etapa definitiva, luego de celebrarse una explosiva jornada de semifinales que dejaron definidos a los equipos que disputarán los campeonatos estatales en las categorías bantam y Jr. bantam.

Emoción en semifinales

La postemporada confirmó el talento de las nuevas generaciones de jugadores y el alto nivel competitivo que se vivió durante la fase regular, con partidos de alta exigencia, defensivas que fueron protagonistas y ofensivas que supieron responder en los momentos clave.

En la división bantam, la primera semifinal se jugó en el Campo Cima Azul del Tecnológico de Monterrey de esta capital, escenario donde Blue Team confirmó su condición de favorito al imponerse por 22-6 a Osos de Chiapas.

El conjunto lanudo, que se destacó por ser líder invicto de la temporada regular, volvió a mostrar solidez en ambos lados del balón y logró controlar a una ofensiva que había tenido un crecimiento importante durante las últimas jornadas del calendario, pero al cual no le alcanzó para dar la sorpresa. Con este triunfo, Blue Team mantuvo su paso perfecto y aseguró su lugar en la gran final estatal.

El segundo boleto de la categoría bantam se definió en el estadio Dr. Samuel León Brindis, donde Atlas superó por contundente 14-0 a Redskins Tabasco en un duelo cerrado, marcado por el trabajo defensivo de la escuadra tuxtleca.

La final bantam reunirá así a Blue Team y Atlas, considerados los dos mejores equipos de la temporada regular, en un encuentro promete grandes emociones.

En la categoría Jr. bantam, la actividad se trasladó a San Cristóbal de Las Casas, donde el cuadro de Búhos mostró nuevamente el poder de su ofensiva al vencer por 36-6 a Pretorianos. Las aves nocturnas tomaron el control del partido desde los primeros minutos y administraron la ventaja con autoridad para asegurar su clasificación a la final.

La otra semifinal de Jr. bantam se disputó en el Samuel León Brindis de esta capital, donde Osos ratificó el dominio mostrado a lo largo de la campaña al derrotar por 34 puntos a 16 al conjunto de Atlas. De esta manera, la final Jr. bantam enfrentará a Osos y Búhos, dos escuadras que han sido protagonistas y que ahora tendrán la oportunidad de cerrar el torneo con el título.

Con los finalistas definidos, la OEFA Chiapas dará a conocer en las próximas horas los días, horarios y sedes para los duelos por los trofeos de campeones de estas dos divisiones infantiles.