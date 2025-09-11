Definidas las semifinales de Liga OMA 2025

La emoción del Voleibol en Tuxtla Gutiérrez se encuentra en su punto más alto luego de que quedaran definidas las semifinales del Campeonato de Liga 2025, certamen que organiza la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) y que año con año reúne a los mejores equipos de la capital chiapaneca.

Tras varias semanas de intensa competencia, las escuadras que lograron avanzar a esta fase se preparan para ofrecer encuentros de alto nivel, en los que la estrategia, la técnica y la garra serán determinantes para alcanzar la gran final. Los partidos de semifinales se llevarán a cabo después de las fiestas patrias, con el objetivo de que jugadores y aficionados puedan disfrutar el espectáculo sin contratiempos.

Primera división

El choque estelar lo protagonizarán la Secretaría de Educación y el conjunto de Aztecas, en una serie que promete emociones desde el primer saque. Ambos equipos han demostrado regularidad durante toda la temporada, por lo que se espera un duelo reñido, en el que la concentración será clave para definir al primer finalista.

El segundo enfrentamiento de esta categoría será entre Alder y Salud Justa, escuadras que han mostrado un gran crecimiento y que buscarán sorprender con su juego colectivo y una ofensiva dinámica. Esta semifinal se perfila como una de las más parejas, pues ambas instituciones cuentan con plantillas jóvenes pero con experiencia en instancias decisivas.

Segunda división

En esta categoría las emociones no serán menos. El equipo de Freyas se enfrentará a Linces, en un duelo en el que la potencia ofensiva de las primeras será puesta a prueba frente a la disciplina y el orden defensivo de las segundas. El choque promete ser intenso y mantener a al público al filo de sus asientos.

Por otro lado, Panteras y Diamantes disputarán la otra llave de semifinales en una serie que representa un verdadero clásico dentro de esta división. Ambos cuadros llegan con planteles completos y con el objetivo firme de avanzar a la final, por lo que se anticipa un partido vibrante de principio a fin.

Escenarios

Aunque aún no se confirma la sede, los organizadores han señalado que los encuentros se desarrollarán en espacios icónicos para este deporte en la ciudad, como Caña Hueca o el auditorio municipal Profesor Efraín Fernández Castillejos, recinto que ha sido testigo de grandes momentos de la Liga OMA.

Este campeonato, que lleva el nombre de Rosario Madariaga Torre, ha sido fundamental para el desarrollo del Voleibol en Tuxtla Gutiérrez, fomentando la sana competencia y brindando la oportunidad de que nuevas generaciones se integren a esta disciplina.