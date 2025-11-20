Definidas las semifinales de veteranos

La Liga Patria Nueva vivirá este sábado una jornada determinante con la disputa de las semifinales de la categoría veteranos, enfrentamientos que se desarrollarán en la Unidad Deportiva, campo 2, y que prometen emociones fuertes rumbo a la gran final del certamen.

El primer choque está programado para las 16:00 horas, cuando Barcelona y Deportivo Combinados se midan en un duelo que llega marcado por estilos contrastantes. Barcelona ha mostrado un juego ordenado, con salida limpia desde el medio campo y una ofensiva que suele aprovechar la mínima oportunidad.

Del otro lado, Combinados ha avanzado gracias a su intensidad y a un ataque directo que complica a cualquier defensa. Este compromiso pinta para ser un partido táctico, en el que la experiencia de ambos planteles será clave.

A las 18:00 horas llegará el segundo capítulo de la tarde con el enfrentamiento entre Real Patria y Poder CNTE, dos equipos que han sido protagonistas durante toda la temporada. Real Patria se caracteriza por su solidez defensiva y su capacidad para manejar los tiempos del encuentro, mientras que Poder CNTE se distingue por su ritmo ofensivo y su habilidad para generar peligro desde los costados. Ambos conjuntos llegan con argumentos para instalarse en la final, por lo que se espera un duelo reñido y de alta intensidad.

La afición de la Liga Patria Nueva tendrá una tarde llena de buen Futbol, con el gran ambiente competitivo que define a esta categoría. Al concluir la jornada quedarán definidos los dos equipos que disputarán el título, en una edición que ha demostrado constancia, nivel y paridad entre sus participantes.