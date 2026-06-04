Definidos cuartos de final del Torneo Supremo

Cinepolocos FC sumó tres puntos cruciales en la jornada de duelos pendientes para clasificar a la Liguilla en séptimo puesto general, con 21 puntos, y evitar un cruce inmediato contra el superlíder del Torneo Supremo, Cuervos FC.

La Liga Guerrero Zoque completó su calendario con dos encuentros efectuados en la cancha del parque del Oriente, los cuales tenían como atractivo la posibilidad de mover las posiciones de cuatro equipos, ubicados entre el quinto y el octavo lugar.

Cinepolocos FC tenía incluso la oportunidad matemática de avanzar hasta el quinto sitio, al ser el protagonista de los dos juegos aplazados, ganando el primero por 3-1 frente al Real Madrid, con doblete de Luis Estrada y un tanto de Alexis Espinosa, mientras que por su rival descontó Esdras Rodríguez.

Tras este resultado le bastaba con el empate para avanzar otras dos posiciones en la tabla; sin embargo, perdió su segundo choque ante Porto FC por dramático 5-4. José María Martínez anotó dos dianas; Alexis Espinosa y Aldair Cervantes consiguieron los goles que los hicieron rozar la hazaña, y por el cuadro ganador marcaron Omar González (2), Julio Domínguez, Eduardo Álvarez y Alex Espinosa.

Este sábado se disputarán dos partidos aplazados cruciales, que permitirán a todos los clubes completar las 14 fechas y hacer oficiales las posiciones en la tabla para establecer los cruces de la Liguilla.

La clasificación final del primero al octavo puesto quedó de la siguiente forma: Cuervos FC (37 puntos), Leyendas CA (36), Chamacos DV FC (34), Porto FC (27), Real Madrid FC (21), Hull City FC (21), Cinepolocos FC (21) y Sporting FC (19).

Los cuartos, listos

Luego de completarse todos los encuentros, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, hizo oficiales los cruces y horarios de los cuartos de final, a celebrarse el próximo sábado 6 de junio en la cancha del parque de Oriente.

A las 6 de la tarde arranca la Liguilla con el choque entre Porto FC y Real Madrid. Al terminar será el turno de Cuervos FC ante Sporting FC. Para las 8 de la noche, Leyendas FC enfrentará a Cinepolocos FC. Porto FC se medirá con Real Madrid FC para cerrar la fase.