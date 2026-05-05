Definidos los 16 invitados a la fase estatal

Las escuelas primarias Niños Héroes de Chapultepec y Agustín de Iturbide consiguieron su clasificación a la fase estatal del Futbolito Bimbo 2026, tras imponerse en finales intermunicipales definidas desde el punto penal en la Unidad Deportiva Salomón González.

En la final de la rama femenil, la primaria Benito Juárez García de Escuintla empató 1-1 con Agustín de Iturbide de Mapastepec. Yina Leilani Fernández Coutiño e Irene Audreanne Ovando Vázquez marcaron en tiempo regular.

El encuentro se resolvió en penales, donde el conjunto de Mapastepec obtuvo el triunfo por 3-2, asegurando su pase a la siguiente fase.

En la rama varonil, Niños Héroes de Escuintla igualó 2-2 frente a la escuela 20 de Noviembre de Mapastepec. Dylan Gael Bernal Sánchez y Axel Enoc Ordóñez Antonio anotaron por Escuintla, mientras que Jafet Bueno Ruiz y Alan André García Duque lo hicieron por Mapastepec.

Al igual que en la final femenil, la serie se definió en penales, con victoria de Niños Héroes por 3-2.

Tapachula tiene clasificados

Por otra parte, la coordinadora estatal, Erika López Guzmán, informó que en la sede Tapachula avanzaron en la rama femenil las primarias Joaquín Miguel Gutiérrez Canales y Pedro Moreno, mientras que en la varonil lo hicieron Instituto Cumbres y Justo Sierra Méndez.

La organización reconoció el trabajo de los coordinadores regionales y destacó la participación de la comunidad escolar en el desarrollo del torneo.

En San Cristóbal, últimos boletos

La cancha uno de los Servicios Deportivos Municipales de San Cristóbal de Las Casas, albergó las finales por los últimos boletos a la Fase Estatal del Futbolito Bimbo 61 Aniversario, donde las escuelas Flavio Antonio Paniagua (varonil) y Adolfo López Mateos (femenil) aseguraron su clasificación.

En la final varonil, Flavio Antonio Paniagua se impuso 5-0 a Constitución de 1857 con anotaciones de Iker Gael Pérez Gómez (2), Ángel Giovanni Pérez Martínez, Jaden Santiago López Sánchez y Uriel Emmanuel Mazariegos Montoya, logrando así el boleto.

Y en la final femenil, la primaria Adolfo López Mateos se quedó con el pase tras superar 2-1 a Flavio Antonio Paniagua; Dajan Marisol Molina Ortega anotó los dos goles para el equipo ganador, mientras que Ariana Jimena Molina Díaz hizo el de su rival.

Participantes

De esta manera, la coordinación estatal dio a conocer a los equipos que disputarán la Fase Estatal en Tuxtla Gutiérrez, siendo por la rama varonil: Flavio Antonio Paniagua (SCLC), Nicolás Bravo Rueda (Reforma), Benjamín Franklin (Ocosingo), Jaime Nunó Roca (Tzimol), Justo Sierra Méndez (Copainalá), Pablo Guardado Chávez (Tuxtla Oriente), Fray Matías de Córdova (Comitán) y Colegio Krause (Tuxtla Poniente).

Y en la femenil: Adolfo López Mateos (SCLC), Diego Rivera (Tuxtla Poniente), César Augusto Lara R. (Frontera Comalapa), 18 de Marzo (Reforma), Fray Matías de Córdova (Comitán), Camilo Pintado (Tuxtla Oriente), Centro Educativo Irlanda (Tuxtla Oriente) y Dr. Belisario Domínguez (Ocosingo).