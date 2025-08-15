Definidos los clasificados al Mundialito

La emoción del balompié volvió a apoderarse de la capital chiapaneca, con la jornada clasificatoria del Mundialito Farrera, una competencia que desde sus primeras ediciones ha reunido equipos con gran calidad y ha ofrecido encuentros vibrantes para los amantes del deporte. El fin de semana, el terreno de juego fue testigo de duelos cargados de intensidad, en los que la precisión en el ataque, la solidez defensiva y la inteligencia táctica fueron determinantes para conseguir el anhelado pase a la fase final.

Las tres escuadras que lograron su clasificación fueron Inmobiliaria Farrera, Holiday Inn Chiapas y Talentos Rofa, conjuntos que demostraron ser capaces de combinar disciplina y pasión en cada minuto del partido. Desde el silbatazo inicial, cada plantel se enfocó en imponer su estilo, ya sea con presión alta, juego por las bandas o control en el medio campo, buscando siempre la fórmula para doblegar a sus oponentes.

El primer choque de la jornada dejó claro que la contundencia frente al arco hace la diferencia en esta clase de torneos. Talentos Rofa dominó con autoridad y venció a Megacolision por 7-1, aprovechando cada oportunidad para convertir y marcando el ritmo de principio a fin. La ofensiva se mostró imparable, con ataques veloces y una precisión en el disparo que dejó sin opciones a la defensa rival.

En el segundo choque se alcanzó la paridad. Toyota Chiapas y Holiday Inn Chiapas protagonizaron un duelo equilibrado que mantuvo a la afición expectante hasta el último minuto. La diferencia de 4-3 a favor de Holiday Inn Chiapas refleja lo reñido que fue el juego, con llegadas constantes en ambos marcos y una tensión creciente que se mantuvo hasta el pitazo final.

El último compromiso fue una verdadera prueba de resistencia y temple. Inmobiliaria Farrera se enfrentó a Honda Motos en un partido en el que las emociones estuvieron a flor de piel. Con un marcador cerrado de 6-5, el triunfo de Farrera se definió en los instantes finales, demostrando que en el Futbol la concentración hasta el último segundo es fundamental.

Con estos resultados, los clasificados afinan su preparación para la fase final del Mundialito Farrera, en la que la presión aumenta y cada error puede ser determinante. El título está al alcance de cualquiera de los tres y la afición ya se prepara para alentarlos, en lo que promete ser una definición de campeonato llena de intensidad, calidad y emoción.