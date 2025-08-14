Definidos los clasificados de la región Chiapas Centro

Las canchas de Caña Hueca fueron escenario de una vibrante jornada de Pádel en la que los mejores exponentes de la región Chiapas Centro buscaron su boleto para el Mundialito Ciro Farrera 2025, programado para disputarse el próximo 22 de noviembre.

Con un alto nivel técnico y en un ambiente marcado por el compañerismo, los jugadores se entregaron punto a punto, dejando claro que la competencia por representar a la región exigía lo mejor de cada uno. Luego de intensos partidos, el primer lugar correspondió a Aldo Espinoza, quien mostró gran consistencia y control del juego. El segundo puesto fue para Enrique Díaz, mientras que Édgar Villafuerte cerró el podio con una destacada actuación.

Estos tres jugadores, junto con sus respectivas parejas, serán los encargados de defender los colores de Chiapas Centro en la etapa final del Mundialito, donde se medirán con los mejor clasificados de otras sedes en busca del título absoluto.

El certamen impulsado por el Grupo Farrera se ha consolidado como un punto de encuentro para deportistas, empresas y aficionados, convirtiéndose en un escaparate para el talento chiapaneco y en una plataforma que fomenta el trabajo en equipo y la sana competencia.

La expectativa para el 22 de noviembre es alta, ya que la fase final reunirá a los campeones regionales en una auténtica fiesta deportiva que combina estrategia, técnica y resistencia física. El Pádel, disciplina que ha ganado popularidad en los últimos años, sigue sumando adeptos gracias a eventos como el Mundialito Ciro Farrera, que además promueve la convivencia y el espíritu deportivo.