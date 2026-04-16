Definidos los finalistas de la zona Oriente

Tras una dramática ronda de semifinales, los equipos varoniles representativos de la primaria Camilo Pintado y el Colegio Pablo Guardado Chávez disputarán el título de campeón de la zona Tuxtla Oriente en el Futbolito Bimbo 2026.

El miércoles por la mañana se celebraron, en las instalaciones de la Universidad Pablo Guardado Chávez, los dos partidos para definir a los candidatos, y el dramatismo alcanzó su máximo nivel cuando el Colegio la Paz A parecía quedarse con el pase con solitaria anotación de Felipe Salazar Trejo; sin embargo, Gael Aarón Caballero Herrera marcó el empate 1-1 para el cuadro de la Camilo Pintado, forzando así a los tiros penales, instancia en la que estos últimos se impusieron por 3-2.

En la otra serie también se dio un duelo de alto nivel, en el que Colegio Pablo Guardado Chávez aprovechó su mayor contundencia para ganar por 3-2 frente a la primaria Dr. Belisario Domínguez Cebech. Diego Alejandro Liévano Salazar fue la figura de la Pablo Guardado con dos goles, mientras que Adín Arriaga Sosa hizo el otro tanto. Del lado rival descontaron Thiago Hortal del Carpio y Rodrigo Armando Ruiz Núñez.

De esta manera Camilo Pintado y Colegio Pablo Guardado Chávez buscarían ganar el campeonato de la Zona Tuxtla Oriente para avanzar a la etapa estatal del certamen, en partido programado para este jueves a las 8 de la mañana.

Final de la femenil

El comité organizador del torneo dio a conocer que también se jugará la final femenil, entre la primaria Camilo Pintado Rincón y el Centro Educativo Irlanda, encuentro pactado para las 9 de la mañana. El cuadro ganador avanzará a la fase estatal del certamen escolar.