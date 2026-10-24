Definidos los ganadores de la nueva edición

Cuatro atletas y un entrenador fueron elegidos ganadores del Premio Estatal del Deporte Chiapas 2026, reconocimiento que distingue los resultados y la trayectoria de quienes han destacado en competencias de alto rendimiento.

Los deportistas Caridad del Carmen Ramos García, Vania Mondragón Cardelas, Ricardo Alejandro Peña Valencia y Cristian de Jesús Guillén Hidalgo obtuvieron el galardón en la modalidad de atletas, mientras que Ronay de Jesús Ruiz Ramírez fue seleccionado en la categoría de entrenador.

La resolución se dio a conocer este viernes, luego de la revisión de 23 candidaturas y la deliberación de un jurado integrado por 10 personas vinculadas a los ámbitos deportivo y periodístico. El notario público número 191, Iván Antonio Guzmán Sánchez, fue el encargado de dar lectura al acta con los resultados.

Los premios abarcan cuatro disciplinas: Ricardo Alejandro Peña fue distinguido por Luchas Asociadas; Caridad Ramos, por Judo; Cristian de Jesús Guillén, por Parapowerlifting, y Vania Mondragón, por Tae Kwon Do. En la categoría de entrenador, Ronay Ruiz Ramírez fue reconocido por su trabajo en Parapowerlifting.

La selección de los ganadores refleja la presencia de distintas disciplinas en el deporte chiapaneco, con resultados tanto en modalidades convencionales como en el deporte adaptado.

De acuerdo con la convocatoria, se distribuirán 110 mil pesos entre los galardonados. La entrega oficial del premio correrá a cargo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en una ceremonia posterior.

De esta forma los cinco seleccionados se suman a la lista de figuras reconocidas por su desempeño y su aportación al desarrollo deportivo de Chiapas durante el periodo correspondiente al 2026.