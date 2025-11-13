Definidos los “playoffs” de la Liga Uniflag

Con la confirmación de South Crew y Fifteen Selected como los equipos más potentes, la Semana 10 marcó el cierre de la temporada regular en el Torneo Silver Femenil de la Liga Uniflag de Tocho Bandera.

La directiva del campeonato que tiene como sede el campo de Ciudad Universitaria de la Unicach, dio a conocer que se confirmaron los seis boletos para la Conferencia Alfa y los cuatro equipos que disputarán la Conferencia Omega.

La última jornada de la fase regular arrancó con el triunfo de Unicach sobre Tucanes ENLEF por marcador de 6-0, en un duelo cerrado que confirmó el ascenso de las universitarias a la parte media de la tabla. En otro frente, Mustangs superó 8-0 a Dolphins Youth, asegurando su pase dentro del grupo Alfa.

Las líderes South Crew mantuvieron su dominio con una victoria contundente de 34-0 frente a Raptors, sellando su octavo triunfo y compartiendo la cima con Fifteen Selected, que cerró con idéntico récord de 8 ganados y 1 perdido.

Pamboleras Jr. venció 18-6 a Raptors, mientras que Mustangs confirmaron su buen cierre con una victoria de 34-0 sobre Tucanes ENLEF. Por su parte, Unach derrotó 20-2 a Dolphins Rookies, en el último duelo de la fase regular.

Fase de “playoffs”

De esta forma, los equipos clasificados del 1º al 6º lugar integrarán la Conferencia Alfa, mientras que los del 7º al 10º disputarán la Conferencia Omega.

En la Alfa estarán: South Crew y Fifteen Selected y avanzan directamente a semifinales, mientras que los duelos de comodines serán Pamboleras Jr. (3) vs Raptors (6) y Mustangs (4) vs Unicach (5).

Y en la Omega contenderán: Unach (7), Tucanes ENLEF (8), Dolphins Youth (9) y Dolphins Rookies (10), clubes que buscarán el título de su conferencia.