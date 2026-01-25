Definidos semifinalistas del Héroes

Sorpresas, golazos y polémica fueron los ingredientes de una apasionante ronda de cuartos de final en el Torneo Héroes Bonampak, instancia de la cual emergieron como semifinalistas las escuadras de Ice Cars FC, Peña FC, Santos FC e Impresos Tuxtla.

En esta ocasión, la fase final del certamen que organiza la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque se jugó a un solo partido, por lo que ningún equipo tenía margen de error como ediciones previas, en las que esta etapa se disputó de ida y vuelta.

No defraudaron

El superlíder de la fase regular, Ice Cars FC, hizo válidas las apuestas a su favor al dejar fuera al octavo de la tabla, Juventus FC, por contundente 7-4.

Orlando Martínez lideró a los motorizados hacia el triunfo con un par de dianas, que se combinaron con las anotaciones de Brandon Barrios, Giovani Vázquez, Gustavo Gómez, Antonio Solís y William de León. Por la Juve destacó Uziel Martínez con un doblete, mientras que Josué Balcázar y Adrián Álvarez completaron la cuenta.

Otro cuadro que hizo válidos los pronósticos a su favor fue Peña FC, que culminó como segundo en la temporada y dejó fuera al séptimo mejor clasificado, Ambulancias Colibrí FC, por goleada de 10-4.

Ameth Macías fue la figura del equipo ganador con un “hat-trick”, en tanto que Ulises Pérez puso un doblete, y con un tanto figuraron Alberto Aguilar, Ramón Avendaño, Pablo Peña, Mario Barrios y Gael Álvarez. Del lado rival descontaron Antonio Martínez (2), Julio Ozuna y Roger Arias.

Pase con polémica

En el choque entre Brasil FC (3º) e Impresos Tuxtla (6º), estos últimos se quedaron con el pase a semifinales pese a haber perdido por 1-6. Leonardo Hernández había sido la figura de los brasileño con cuatro dianas, pero el resultado fue objeto de protesta por parte del cuadro de Impresos, alegando una alineación indebida, situación que tuvo que ser analizada por la directiva de la liga de acuerdo con las pruebas aportadas.

Al final, el fallo fue a favor de Impresos Tuxtla, que ganó el partido en la mesa.

Sorpresiva goleada

En la serie que lucía como la más pareja de todas al enfrentarse el cuarto y el quinto lugar, se dio una sorpresiva goleada a favor de Grillos FC por 7-2 sobre Alcohólicos.

El quinto puesto de la temporada se quedó con el pase gracias al triplete de Carlos Ocaña y los goles anotados por Víctor Álvarez, Óscar Solís, Bryan Morales y Milo Ramírez. Por los “bebedores” descontaron Félix Medina y César Ruiz.

De esta manera, las semifinales se jugarán el domingo 1 de febrero de la siguiente manera: Ice Cars FC contra Impresos Tuxtla y Peña FC ante Santos FC.

Van por la Copa

Este domingo 25 de enero se pondrá en marcha la ronda de cuartos de final de la Copa Héroes, que estarán disputando los clubes eliminados en la fase final del torneo liguero y los que terminaron en las últimas posiciones en la temporada regular.

La acción en la cancha del parque del Oriente arrancará a las 8 de la mañana con el choque entre Juventus FC y DTS 2.0. Al terminar será el turno de Ambulancias Colibrí FC y Solteros FC.

Para las 10 de la mañana, Alcohólicos se medirán con el Real Brasil, y para las 11:00 horas está programado el último choque, entre Jaguares FC y Santa Cruz.