Definidos semifinalistas del torneo de Copa

Una reducida jornada de Liguilla se vivió en la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, que centró la actividad en la pelea por el título de Copa, con las series de repechaje de cuartos de final, a partido único, celebradas este domingo en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

La sesión dominical dio inicio a las 9 de la mañana, con el cruce entre Santa Cruz y Jaguares FC, el cual se decantó a favor de los santistas por un contundente triunfo de 10 goles a 1 para dejar a los felinos en el camino.

Diego Cárdenas fue la fran figura del encuentro al marcar 7 goles, mientras que Daniel Méndez aportó doblete y con un gol más cerró la cuenta Antonio Pérez; del lado de Jaguares FC el gol de la honra lo anotó Javier Barrientos.

Ganan por default

Posteriormente se tenían programados otros dos encuentros, los cuales al final no se llevaron a cabo, resolviéndose por la vía administrativa. El AC Milán declinó la opción de disputar un trofeo y perdió por default (0-3) ante Real Unión.

De igual manera, Ambulancias Colibrí se quedó con el pasaporte a la siguiente ronda ante la ausencia de La Bandita FC, para otro duelo que se resolvió por default.

El otro invitado a semifinales ya estaba definido desde antes de esta jornada, pues Aston Villa renunció a su derecho por disputar el campeonato de Copa y de esa manera el Deportivo Enbe avanzó de forma directa por su mejor posición en la tabla general.

Semifinales y horarios

Carlos Castillo Ramírez, presidente de la Liga Guerrero Zoque, informó que quedaron ya establecidas las series de semifinales por la Copa, a celebrarse el próximo domingo 16 de agosto: Santa Cruz va contra Ambulancias Colibrí FC a las 8:00 horas, mientras que Deportivo Enbe enfretará al Real Unión, a las 10:00 de la mañana.

Y la fase final del Torneo Héroes Bonampak se reanudará también el próximo domingo, cuando el superlíder, Ice Cars FC, enfrente al conjunto de Águilas FC, a las 9:00 de la mañana, mientras que Cayuco FC se medirá con Santos FC a las 11:00 horas.