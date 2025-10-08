Definidos semifinalistas del Torneo Nocturno

Tras electrizantes choques en la ronda de los cuartos de final, quedaron definidos los semifinalistas —de Liga y Copa— del 12º Torneo Nocturno del parque del Oriente, mismo que organiza la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque.

El dramatismo no faltó, dejando para el recuerdo la agónica clasificación a semifinales del Torneo de Liga para el vigente campeón, Jaguares FC.

En el partido de ida, los felinos cayeron por 5-6 ante Corporativo Jurídico Laboral FC, pero en la vuelta lograron imponerse por cerrado marcador de 4-3 para avanzar a la siguiente ronda, pese a empatar en el global 9-9, gracias al criterio de mejor posición en la tabla general, ya que fueron primeros, mientras que su rival en turno clasificó como octavo.

Por su parte, Magnus FC hizo válidos los pronósticos a su favor al doblegar a Puro Corazón con autoridad, ganando el duelo de ida por goleada de 9-2 y completando la obra en la vuelta con un espectacular empate 5-5, para llevarse la serie por contundente 14-7.

Atlético RMC también cumplió, tras superar a Gema Premier FC. En el primer choque se impuso por 5-3, y en la vuelta empataron 4-4, para lograr el pase por 9 goles a 7.

Finalmente, en la serie que se pronosticaba como la más cerrada —al enfrentarse el cuarto y el quinto lugar— el cuadro de DTS Autopartes obtuvo su pase a semifinales al dejar en el camino a Taquiza La Rama FC, ganando el primer encuentro por 8-3 y empatando el segundo por 4-4, para un global de 12-7.

Las semifinales, que se jugarán este jueves con una doble cartelera que arranca a las 8 de la noche, son las siguientes: Jaguares FC contra DTS Autopartes y Atlético RMC frente a Magnus FC. Los partidos serán a ida y vuelta.

Semifinalistas de Copa

En lo que respecta al torneo alterno por la copa, también quedaron definidos los semifinalistas. El Mazda FC vino de atrás para superar con autoridad al Deportivo Ford, con el que perdió la ida por 2-4, pero ganó en la vuelta por 8-3.

Por su parte, Imprudentes FC se mostró intratable al arrollar a Troncos FC por 10-0. Entre tanto, Balam FC dejó en el camino a Juventus FC, al que venció por 6-4 en la ida y cerró con empate 4-4, para llevarse la serie por 10 goles contra 8. Finalmente, Deportivo Madi derrotó a Niupy FC, primero por 3-0, y en la vuelta por 10-7, para un global de 13-7.

Las semifinales de Copa arrancan este miércoles 8 de octubre, a las 8 de la noche, con una cartelera que contempla los duelos Deportivo Madi contra Imprudentes FC y Balam FC ante Mazda FC.