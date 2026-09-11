Del Barco refuerza preparación con clínica

Con el objetivo de continuar fortaleciendo su preparación deportiva, integrantes de Del Barco Tae Kwon Do participaron en la Clínica de Poomsae, efectuada el sábado 5 de septiembre, en una jornada dedicada a la formación, el perfeccionamiento y la actualización técnica.

Durante la actividad, los atletas tuvieron la oportunidad de trabajar diferentes aspectos relacionados con la ejecución de poomsae, modalidad que requiere precisión, coordinación, concentración, equilibrio y dominio de los movimientos.

La clínica representó una experiencia importante para los integrantes de Del Barco Tae Kwon Do, quienes aprovecharon las sesiones para reforzar el aprendizaje previamente adquirido y conocer nuevos elementos que pueden incorporar a sus entrenamientos.

El trabajo técnico hecho durante este tipo de encuentros contribuye al desarrollo integral de los deportistas al permitirles identificar detalles en la ejecución de las formas y mejorar aspectos que resultan determinantes durante una competencia.

Para Del Barco Tae Kwon Do, la actividad también significó una oportunidad para continuar fomentando la disciplina y el crecimiento deportivo de sus integrantes, además de mantener una preparación constante dentro de esta modalidad.

El equipo destacó el respaldo y las facilidades otorgadas por la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do, A. C., para esta clínica, al considerar que actividades de este tipo son fundamentales para fortalecer el nivel de los atletas chiapanecos.

Con esta participación, mantienen su compromiso de continuar trabajando en la formación de sus deportistas y en la búsqueda de nuevas experiencias que les permitan ampliar sus conocimientos y elevar su desempeño en el Tae Kwon Do.