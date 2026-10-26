Del Carpio dio “jaque mate” en Ocozocoautla

Con éxito se llevó a cabo el torneo de Ajedrez “Coita Pueblo Mágico 2026”, el cual reunió a 22 jugadores de diferentes municipios de Chiapas y tuvo como máximo vencedor a Gonzalo del Carpio Gallegos.

Las acciones se llevaron a cabo en las instalaciones del Museo Zoque de Ocozocoautla de Espinosa, donde también se realizó la clausura de un taller gratuito que durante cuatro meses promovió la enseñanza del deporte y la ciencia entre niñas, niños y jóvenes.

Torneo de alto nivel

La competencia, válida para Elo FIDE internacional (Federación internacional de Ajedrez, por sus siglas en ingles) y rating nacional en la modalidad de Ajedrez Rápido, contó con representantes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Villaflores, San Cristóbal de Las Casas, Bachajón, Chilón y Yajalón, entre otras localidades.

Edén López Martínez, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac), explicó que el certamen se desarrolló bajo el sistema suizo a cinco rondas, con un ritmo de juego de 10 minutos más cinco segundos de incremento por movimiento.

Gonzalo del Carpio Gallegos conquistó el primer lugar de la clasificación general al sumar 4.5 puntos de cinco posibles, superando por medio punto a sus principales perseguidores.

La segunda posición correspondió a Iván Pastor López Cabrera, con cuatro unidades, mientras que la maestra nacional, Karina Guadalupe Guillén Moreno, completó el podio con la misma puntuación.

En cuarto lugar terminó el maestro FIDE Abel Justo Dávalos Prieto, también con cuatro puntos, mientras que Miguel Ángel Gutiérrez González ocupó la quinta posición con 3.5 unidades.

Entre los resultados destacados figuró el noveno lugar general de Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres, quien acumuló tres puntos y recibió el reconocimiento al mejor jugador infantil del certamen.

La premiación contempló estímulos económicos de 2 mil pesos para el campeón, mil para el subcampeón y 500 para el tercer lugar. El cuarto y quinto puesto recibieron 300 y 200 pesos respectivamente, además de premios de 500 pesos para la mejor participante femenil y el mejor jugador infantil.

Concluyen curso gratuito

De manera paralela, el Museo Zoque fue escenario de la clausura del taller gratuito de Ajedrez impartido por el profesor Gustavo de la Torre, quien durante cuatro meses ofreció sesiones sabatinas dirigidas a niñas, niños y jóvenes de Ocozocoautla.

Esta iniciativa tuvo como propósito proporcionar un espacio de aprendizaje y convivencia, mediante una disciplina que favorece el desarrollo de la concentración, el pensamiento estratégico y la toma de decisiones.

A la ceremonia de clausura y premiación asistió la presidenta municipal, Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento, quien entregó reconocimientos a los alumnos y ganadores del torneo.

Sobre el desarrollo de la competencia, Edén López Martínez destacó la respuesta de los participantes y la relevancia del encuentro para el Ajedrez estatal.

“La verdad, fue un evento muy llamativo, de mucha trascendencia”, expresó el directivo, quien también resaltó la presencia de las autoridades municipales durante la ceremonia de premiación.