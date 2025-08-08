Del Toro es cuarto en Vuelta a Burgos

En un final sorpresivo, el ciclista francés Léo Bisiaux brindó un impresionante “sprint” faltando de un kilómetro para llegar a la línea de meta, con lo que logró despegarse del pelotón líder y ganar la tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025, para colocarse como líder de la general.

Por su parte, el mexicano Isaac del Toro hizo un gran esfuerzo para mantenerse en el grupo principal y, aunque intentó darle alcance al francés, terminó en el cuarto sitio, buen resultado para entrar al Top 3 de la clasificación general, en la que se mantiene la presencia colombiana con Egan Bernal, quien es décimo.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro?

El ciclista mexicano peleó en el pelotón líder el triunfo. Sin embargo, a falta de 20 kilómetros para llegar a Valpuesta se comenzó a quedar y en un gran esfuerzo logró permanecer entre los cinco primeros, donde en los últimos kilómetros estuvo de líder momentáneo, pero la estrategia funcionó para el de Decathlon-AG2R La Mondiale que se despegó de manera impresionante, lo que dejó al de Baja California en un último intento por pasar a los italinanosm Giulio Ciccone y Giulio Pellizari, con quienes no pudo y logró llegar en cuarto lugar.

Con esta victoria, Bisiaux se colocó líder de la clasificación general con el maillot morado, con un tiempo de 12 horas, 46 minutos y 29 segundos. Isaac del Toro subió al tercer lugar para ponerse a 26 segundo del francés.

¿Cuál es la ruta de la etapa 4?

La cuarta etapa continúa con un recorrido de media montaña con una distancia de 162 kilómetros. Partirá de Burpellet, en Doña Santos, y concluirá en Regumiel de la Sierra, nueva línea de meta.