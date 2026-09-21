Del Toro logra sexto lugar a contrarreloj del Mundial de Ruta

Con la mirada fija en el reloj y la determinación de seguir escribiendo su nombre entre la élite del ciclismo internacional, Isaac del Toro tomó la salida en la prueba contrarreloj varonil del Mundial de Ruta que se disputa en Canadá. El mexicano, considerado una de las grandes promesas del pelotón mundial, arrancó su recorrido con un ritmo agresivo y gran intensidad, decidido a pelear por los puestos de honor en un exigente circuito de 39.2 kilómetros.