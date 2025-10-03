Delegación chiapaneca asiste al nacional en CDMX

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac) confirmó que 21 atletas tomarán parte en el Campeonato Nacional Mr. México y Señorita Perfección 2025, a celebrarse este fin de semana en el World Trade Center de la Ciudad de México.

El organismo que preside Jorge Jiménez Argüello, realizó previamente su selectivo estatal, en el cual los cinco mejores atletas se ganaron su asistencia con todos los gastos pagados, siendo estos atletas: Saúl Alejandro Reyes Cortés, Cristhian Adán Jiménez Pérez, Alexis de Jesús Salazar Trujillo, Marisol Castañón Gómez y Frida Constantino Ramírez.

Asimismo, el organismo brindó el aval para que otros 16 competidores puedan estar presentes, cubriendo ellos sus propios gastos.

Estos son: Juan Antonio Albores González, Rodrigo Efraín Castilla Pérez, Yesenia Díaz López, Rudy de Jesús Espinosa Hernández, Jillian Grajales Ríos, Emily Paola López Gómez, Jessica Itzel Morales Cruz, Jonatan Palacios Camacho, Diana Laura Rudamas Nieves, Juana Elena Vázquez Pérez, Rocío Guadalupe Vázquez Hernández, Esmeralda Velázquez Herrera, René Antonio Velázquez Estrada, Ángel David Estrada de la Cruz y Javier de Jesús Moreno Ruiz.

Y la Affechac también aportará al panel del jueves, pues participa de Jorge Alejandro Jiménez Romero, como juez nacional, además del propio Jorge Jiménez Argüello, como juez internacional y élite pro.