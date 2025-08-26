Delegación chiapaneca logra pases a Colombia

Con la cosecha de una medalla de oro, dos de bronce y un total de ocho pases para el Torneo Internacional de Colombia, la selección chiapaneca de Ajedrez obtuvo una sobresaliente nota en el campeonato de la Gimnasiada Nacional de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees), que tuvo lugar en la ciudad de Puebla de Zaragoza.

El centro cultural de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue el escenario de las acciones, en una competencia avalada además por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la cual acudieron las selecciones de Durango, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Campeche, Sonora, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Colima, Oaxaca, Puebla, entre otras.

Los más sobresalientes

Tras las contiendas en el tablero de los 64 escaques, que se disputaron a 7 rondas, Chiapas consiguió oro en la categoría sub-18 con la tapachulteca Karina Guillén Moreno.

Por su parte, con medalla de bronce figuró Brenda Jazmín López, originaria del municipio de Huehuetán, en tanto que en la sub-12 cayó el otro bronce, por conducto de la jugadora Miriam Rodríguez Mijangos, de Comitán de Domínguez.

En más resultados sobresalientes, se registró un cuarto lugar en la sub-12 para Valentina Ruíz Alfaro (Villaflores), así como un quinto puesto para Alice Reyes Cancino (Tapachula).

En la sub-15 varonil destacó Bayron Tenorio Fraustro, originario del municipio de San Cristóbal; en sub-18 femenil y varonil figuraron con el cuarto lugar Ananda Sofía Orantes y Héctor Iván Moreno Samayoa, de Tuxtla Gutiérrez.

De esta manera, los ocho tableristas antes mencionados obtuvieron su pase al Torneo Internacional de Ajedrez de Deporte Escolar, a disputarse en Colombia, en octubre de este mismo año.

Apoyo a los clasificados

Además de dar a conocer estos logros, el maestro José Carlos Morales Gómez, coordinador estatal de Ajedrez de la Asociación del Deporte Escolar de Chiapas (Adech), solicitó el apoyo correspondiente de las autoridades para hacer posible la asistencia de los atletas al certamen en tierras colombianas.

“Ahora lo que esperamos es que las autoridades volteen a ver que hay un trabajo en todo el estado de Chiapas. Se tiene formalidad con la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, de Conade y el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Femedees. Esperamos que los ayuntamientos puedan apoyar, e instituciones deportivas, para la siguiente etapa internacional en Colombia. Ya vamos tres filtros, es hora de poner a Chiapas en lo más alto”, puntualizó.