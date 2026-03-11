Delfines acumulan ocho títulos individuales

La selección de El Delfín de Chiapas tuvo una sobresaliente actuación en el Torneo del 11° Aniversario de Acuática Master Center al conquistar el subcampeonato por equipos con un total de mil 801.5 puntos, además de ocho campeonatos individuales y dos subcampeonatos. La competencia se llevó a cabo en la alberca del parque del Oriente.

El certamen, avalado por la Asociación Deportiva de Natación y Aguas Abiertas Aquatics Chiapas, reunió a 16 clubes y alrededor de 260 nadadores de distintas categorías. Durante cuatro jornadas de intensa actividad el pasado fin de semana, los representantes del club chiapaneco destacaron al subir al podio en múltiples pruebas.

Campeones y subcampeones

Entre los resultados más importantes figura el campeonato de Renata Esquinca Santiago en la división 11-12 años, donde acumuló 68 puntos. En 13-14 años, Evann Andrés Pérez López se adjudicó el primer lugar con 70, mientras que Ana Paola Cáceres Nangusé también se coronó en la rama femenil con 67.

La racha de triunfos continuó en la categoría 15-16 años, con el campeonato de Ian de la Rosa Cruz al acumular 72 unidades. En 17-18 años, Ariadna Sarmiento Monzón se llevó el título con 72, y en 19-21 años el primer puesto fue para Josué Tovar Quiñones, también con 72.

En el sector de 50 años y mayores, el equipo sumó dos campeonatos más: Mónica Anzueto Moguel ganó en la rama femenil con 63 puntos, mientras que Adolfo Solís Muñiz se ubicó en primer lugar varonil con 70.

En cuanto a los subcampeonatos, Ismael Jiménez Natarén consiguió el segundo puesto en 7-8 años con 43 unidades, y Diego Hernández González ocupó la misma posición en 13-14 años con 51.