Delfines al Nacional de Aguas Abiertas

Tres nadadores del club El Delfín de Chiapas conquistaron su pase al Nacional de Aguas Abiertas 2026, luego de encarar con determinación el exigente selectivo celebrado el fin de semana en la laguna de Catemaco, donde se midieron con los mejores exponentes del país y superaron condiciones climáticas retadoras para asegurar su lugar en la máxima justa.

El evento fue organizado por la empresa deportiva Gran Retto y el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), reuniendo a competidores de 16 estados del país, entre estos Baja California Sur, Nuevo León, Tlaxcala, Tamaulipas, Colima, Campeche, Yucatán, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México y Veracruz.

La profesora Amanda Moguel Rodríguez, entrenadora en jefe del equipo, dio a conocer que el club tuxtleco participó con cinco atletas en una competencia de alto nivel, marcada además por condiciones climáticas adversas, ya que en cuestión de horas pasaron de cielo despejado y calor intenso a lluvia acompañada de viento.

El selectivo otorgó plazas para el nacional organizado por la Asociación Deportiva de Natación y Natación de Aguas Abiertas de México (Adnnaam), que será el último filtro rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026.

Los clasificados

El resultado más destacado para la delegación chiapaneca fue el tercer lugar de Tadeo Bustillos Sánchez en la prueba de 2.5 kilómetros, con un tiempo de 36 minutos y 3 segundos, asegurando su pase a la siguiente etapa.

En la distancia de 5 kilómetros, Evann Andrés Pérez López registró 1 hora, 10 minutos y 22 segundos, ubicándose en la quinta posición general para obtener su clasificación. En la rama femenil, Alexia Michelle Nandayapa Vidal también alcanzó el quinto puesto en los 5 kilómetros, con tiempo de 1:22:50, logrando igualmente su boleto al nacional.

También tuvieron actuaciones destacada Sebastián Ortega Anzueto, décimo en los 5 kilómetros con 1:22:00, y Gael Nicolás López Guerrero, decimoquinto en los 7.5 kilómetros con 2:18:26. Por su parte, Emilio Noel Gómez Velázquez acudió en representación del club, aunque no pudo participar por cuestiones de salud ajenas a la competencia.

Tras lograr estos resultados, intensificarán su preparación en las próximas semanas con la mira puesta en el nacional de abril, en el que buscarán asegurar su lugar en la máxima justa deportiva del país.