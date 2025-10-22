Delfines cierran Festival Acuario en tercero

La selección infantil y juvenil del club Deportivo El Delfín puso en alto el nombre de Chiapas al subir al podio en tercer lugar del 55° del Festival Acuario de Natación, efectuado en la Alberca Leyes de Reforma, en el estado de Veracruz.

Cerca de mil sirenas y tritones, pertenecientes a 65 equipos provenientes de distintos puntos de la República Mexicana, saltaron a la imponente alberca para dar sus mejores brazadas, y el club tuxtleco destacó con un acumulado de 667 unidades que le permitió quedarse con el tercer puesto, tanto en el balance final por puntos como en el de medallas.

“Estamos muy contentos, felices por este resultado, y además porque los chicos nadaron súper bien. Vemos que el entrenamiento que estamos haciendo está dando resultados en cada uno de ellos y eso es excelente para el desempeño y el desarrollo de la Natación en nuestro club”, destacó la entrenadora en jefe de El Delfín, Amanda Moguel Rodríguez, quien para esta tradicional competencia contó con un equipo conformado por 43 atletas.

Resaltó las marcas que se alcanzaron en este Festival Acuario van a ser válidas para el Nacional de Curso Corto, que a su vez será selectivo para las Olimpiadas Nacionales Conade. De ahí la importancia de haber participado, además del fogueo.

Puebla gana el torneo

Por su parte, el Polideportivo Centro Acuático (PCA) de Puebla se proclamó campeón de la competencia con mil 242.5 puntos, mientras que el subcampeón fue Marmolejo Nadadores con 948.50 puntos.

Completando el Top 5, en el cuarto lugar se colocó el equipo Mark’s Swimmers con 557.50 unidades, y el quinto correspondió a la Alberca Bicentenario Tláhuac con 535 puntos. El anfitrión, Club Acuario, finalizó en el 13 con 176 puntos.

Campeona individual

En el balance final, se premió a las mejores sirenas y tritones de cada categoría, renglón en el que figuró la chiapaneca Elsa Albores Bautista (El Delfín) como campeona de la división de 15-16 años.

Aranza López Sánchez, del Polideportivo Centro Acuático, y Santiago Blanco Guido, de Marmolejo Nadadores, fueron los mejores nadadores en femenil y varonil respectivamente. Como entrenadores premiaron a Eduardo Gutiérrez García y Ricardo Marmolejo Álvarez.