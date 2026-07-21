Delfines cierran nacional con dos medallas

El Delfín de Chiapas concluyó su participación en el Campeonato Nacional de Natación Curso Largo 2026 con una medalla de oro y una de plata, en el Centro Acuático Rommel Pacheco Marrufo de Mérida, Yucatán.

El primer lugar llegó en el relevo mixto 4 x 50 metros libre, categoría 17-18 años, con tiempo de 1:46.73. El equipo estuvo integrado por Rodrigo Escobar Cruz, Ariadna Sarmiento Monzón, Kaori Yáñez Espinosa y Pablo Alfaro Rodríguez. Sarmiento Monzón también obtuvo plata en los 100 metros mariposa, con registro de 1:07.19.

En esa misma prueba, Maximiliano Domínguez García finalizó cuarto en 13-14 años e Ian de la Rosa Cruz fue sexto en 15-16. En los 200 metros combinado individual, Evan Andrés Pérez López ocupó el quinto puesto, Quiana Tovilla Santiago el séptimo y Ana Paola Cáceres Nangusé el noveno. Alexia Michelle Nandayapa Vidal terminó octava en los mil 500 metros libre.

El certamen reunió durante cinco días a cerca de mil 200 nadadores de las 32 entidades federativas y 264 clubes, en la alberca olímpica del Complejo Deportivo Kukulcán.