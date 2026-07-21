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Delfines cierran nacional con dos medallas

Julio 21 del 2026
La representación chiapaneca cerró la competencia con preseas para Chiapas. Cortesía
La representación chiapaneca cerró la competencia con preseas para Chiapas. Cortesía

El Delfín de Chiapas concluyó su participación en el Campeonato Nacional de Natación Curso Largo 2026 con una medalla de oro y una de plata, en el Centro Acuático Rommel Pacheco Marrufo de Mérida, Yucatán.

El primer lugar llegó en el relevo mixto 4 x 50 metros libre, categoría 17-18 años, con tiempo de 1:46.73. El equipo estuvo integrado por Rodrigo Escobar Cruz, Ariadna Sarmiento Monzón, Kaori Yáñez Espinosa y Pablo Alfaro Rodríguez. Sarmiento Monzón también obtuvo plata en los 100 metros mariposa, con registro de 1:07.19.

En esa misma prueba, Maximiliano Domínguez García finalizó cuarto en 13-14 años e Ian de la Rosa Cruz fue sexto en 15-16. En los 200 metros combinado individual, Evan Andrés Pérez López ocupó el quinto puesto, Quiana Tovilla Santiago el séptimo y Ana Paola Cáceres Nangusé el noveno. Alexia Michelle Nandayapa Vidal terminó octava en los mil 500 metros libre.

El certamen reunió durante cinco días a cerca de mil 200 nadadores de las 32 entidades federativas y 264 clubes, en la alberca olímpica del Complejo Deportivo Kukulcán.

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