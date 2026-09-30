Delfines conquistan alberca del Polideportivo

El club deportivo El Delfín de Chiapas se proclamó campeón del 3º Aniversario Axolotes, tras cerrar la competencia con mil 659.50 puntos y colocarse en lo más alto de la clasificación por equipos.

El representativo chiapaneco superó a Axolotes Fit And Go, 2º lugar con mil 243.50 unidades, y a Acuática Máster Center, 3º con 856, en acciones celebradas en el Polideportivo Bicentenario Fit & Go, en Tuxtla Gutiérrez.

La competencia, avalada por la Asociación Chiapas de Natación y Aguas Abiertas, A. C., reunió a nadadores de distintas edades en pruebas individuales y de relevos. Participaron: Monarca de Cintalapa, Aquashark de Huixtla, Club Mantarrayas, Marlin Sport Tapachula, Isurus Swim Club, Acuática Máster Center, El Delfín de Chiapas, Nadadores en Transferencia y el anfitrión Axolotes.

Títulos individuales

El Delfín, bajo la guía de la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez, respaldó el título colectivo con una destacada cosecha individual de 13 campeonatos y seis subcampeonatos.

En 9-10 años, Avril Díaz Villarreal se proclamó campeona femenil (54 puntos) y Ángel Uriel Bustillos Sánchez hizo lo propio en varonil (49).

Ana Paola Cáceres Nangusé obtuvo el subcampeonato de 13-14 femenil (45), mientras que en 13-14 varonil el equipo consiguió el 1-2 con Evann Andrés Pérez López (52) y Maximiliano Domínguez García (42).

La cosecha continuó en 15-16 años, donde Valentina Escobar Cuesta se coronó en la rama femenil (50 puntos) e Ian de la Rosa Cruz en varonil (47).

En 17-19, Ariadna Sarmiento Monzón obtuvo el campeonato femenil (50), mientras que Rodrigo Escobar Cruz alcanzó el subcampeonato varonil (42.5).

Acción en másters

Entre los nadadores adultos que tuvieron una sesión exclusiva, Nery Trujillo Ovilla compartió el campeonato de 20-29 femenil (60), mientras que Augusto Enríquez López (62) y Jorge Trujillo Ovilla (54) firmaron otro 1-2 para El Delfín en 9 varonil.

Viridiana Mendoza Espinosa se coronó en 30-39 femenil (64), Selene León Sol fue subcampeona de 40-49 femenil (55) y Karlos Rasgado Martínez conquistó el título de 40-49 varonil (62).

En 50 y mayores femenil, Mónica Anzueto Moguel se quedó con el campeonato (62) y Lily Anzueto Moguel con el subcampeonato (58). El dominio se repitió en la varonil, con Juan Pablo Cartagena Zenteno como campeón (64) y Luis Felipe Cartagena Zenteno como segundo lugar (56).

En el Top 15

Además de los primeros y segundos lugares, otros 44 nadadores de El Delfín lograron colocarse dentro del Top-15 de sus respectivas categorías. Entre ellos sobresalieron quienes alcanzaron el tercer puesto: Kylian Alfredo Ruiz Zárate en 6 años y menores; Héctor Moreno Ramos y Carlos Gustavo Guzmán Guzmán en 7-8 años; Renata E. Esquinca Santiago y Tadeo Bustillos Sánchez en 13-14 años; Valentina Guadalupe Espinosa Guzmán en 15-16 y Quiana Tovilla Santiago en 17-19 años.