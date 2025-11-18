Delfines conquistan el Selectivo Estatal

La selección de El Delfín de Chiapas conquistó el título de campeón del Selectivo Estatal a Nacional Curso Corto y Abierto Mexicano de Natación 2025, realizado en la alberca de la Acuática Máster Center, en Tuxtla Gutiérrez.

El grupo de nadadores infantiles, juveniles y adultos, liderado por la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez, logró la primera posición con 2 mil 280 puntos, mientras que el segundo lugar fue para el anfitrión, Acuática Máster Center, con 2 mil 16, en tanto que Axolotes Fit & Go se colocó en tercero con 789 unidades.

Mejores sirenas y tritones

A nivel individual, el club capitalino sobresalió con cuatro atletas que se colocaron como líderes por tabla de puntos de la World Aquatics: en 13-14 años, Valentina Escobar Cuesta por la prueba de 50 Libres (481 puntos) y Evann Andrés Pérez López, por el 1500 Libres (528 puntos); en 15-16 años, Rodrigo Escobar Cruz, con el 200 Libres (582 puntos) y en 17-18 años, Ariadna Sarmiento Monzón, con los 50 Mariposa (572 puntos).

También se hicieron acreedores a otros reconocimientos individuales por puntos conseguidos.

En el sector femenil tuvieron a: Ana Paola Cáceres Nangusé (11-12 años/72 puntos), Itzel Abigail Avendaño Castellanos (19-21 años/36), Carolina Escobar Gómez (22-24 años/72), Mónica Anzueto Moguel (50-54 años/45) y Ana Bertha Ruiz Toledo (55-59 años/ 59).

Y en la rama varonil con: Ismael Jiménez Natarén (8 y menores/ 61 puntos), Kenan Gutiérrez Hernández (19-21/63), Jorge Rafael Trujillo Ovilla (22-24/ 72) y Adolfo Solís Muñiz (50-59/ 63).

Con pase al nacional

Por otra parte, El Delfín confirmó a los 14 atletas que obtuvieron las marcas mínimas para competir en el próximo nacional. Se trata de: Valentina Escobar Cuesta, Ariadna Sarmiento Monzón, Diego Hernández González, Ian de la Rosa Cruz, Quiana Tovilla Santiago, Rodrigo Escobar Cruz, Ana Paola Cáceres Nangusé, Maximiliano Domínguez García, Valentina Espinosa Guzmán, Evann Andrés Pérez López, Dara Isabella Ramos Anzueto, Elisa Alcántara Díaz, Renata Esquina Santiago y Elsa Albores Bautista.

En este sentido, es importante destacar que el Selectivo Estatal fue organizado por la Delegación Chiapas de Natación, con el aval de la Asociación Deportiva de Natación y Natación en Aguas Abiertas de México reconocida por la World Aquatics y el apoyo del Instituto del Deporte de Chiapas, siendo parte del proceso clasificatorio para la Olimpiada Nacional Conade del próximo año.