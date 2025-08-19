Delfines conquistan la 8ª Copa Villaflores

Con nadadores ubicados entre los mejores de las distintas categorías, la selección del club deportivo El Delfín arrasó en la 8ª Copa Villaflores, obteniendo el título absoluto por equipos, además de 14 campeonatos y 11 subcampeonatos individuales.

Luego de cuatro jornadas de intensas acciones en la alberca de la Unidad Deportiva Oriente, el equipo tuxtleco —que este 2025 festejó 50 años de fundación— se llevó los máximos honores con una cosecha de 1,517 puntos.

En tanto que el segundo lugar fue para la representación de la Acuática Master Center, que acumuló 1,133.5 puntos, y el club anfitrión, Acuática Villaflores, completó el podio con una suma de 556 unidades.

Campeones individuales

En categorías infantiles, El Delfín sumó títulos con Matías Gabriel Gómez Velázquez (7-8 años), Xiomara Escobar Cuesta (9-10), Ángel Uriel Bustillos Sánchez (9-10), Elisa Alcántara Díaz (11-12) y Maximiliano Domínguez García (11-12).

En juveniles acumuló campeonatos con Valentina Escobar Cuesta (13-14), Diego Hernández González (13-14), Valentina Guadalupe Espinosa Guzmán (15-16) e Ian de la Rosa Cruz (15-16).

Mientras que en adultos, consiguieron títulos a través de Viridiana Mendoza Espinosa (20-29), Kenan Gutiérrez Hernández (20-29), Dania Alonso Gómez (30-39), Lily Anzueto Moguel (40-49) y Mónica Anzueto Moguel (50 y mayores).

Once subcampeones

Los subcampeones individuales fueron Rosa Elvira Hernández Escobar (6 y menores), Thiago de la Rosa Cruz (7-8 años), Renata Esquinca Santiago (11-12), Tadeo Bustillos Sánchez (11-12), Evann Andrés Pérez López (13-14), Camila Gutiérrez Hernández (15-16), Dasha Espinosa Córdova (17-19), Josué Tovar Quiñones (17-19), Romelia Liévano Gutiérrez (40-49), Teresa de Jesús Sarmiento García (50 y mayores) y Rausel Díaz Pérez (50 y mayores).

Balance positivo

Después de la participación en tierras villaflorenses, la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez destacó el esfuerzo y el entusiasmo de los seleccionados del club, lo cual consideró muy importante para su formación como nadadores.

“Mejoraron marcas, estuvieron en el pódium y tuvieron una muy buena experiencia que los hace ser cada vez más fuertes”, sentenció.