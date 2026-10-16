Delfines conquistan títulos en Huatulco

Con dos títulos individuales, un tercer lugar y múltiples posiciones entre los diez mejores de sus respectivas categorías, el equipo El Delfín de Chiapas destacó en el Gran Retto Aguas Abiertas Huatulco 2026, celebrado en las playas de Santa Cruz, Chahué y Maguey, en Bahías de Huatulco, Oaxaca.

La delegación chiapaneca consiguió sus principales resultados en las distancias de 7 y 3 kilómetros, además de sumar un podio en 1.5 kilómetros, en una competencia que reunió a nadadores de diferentes clubes del país.

Dos campeonatos para Chiapas

En la distancia de 7 kilómetros, Saúl Pérez Méndez conquistó el primer lugar de la categoría 15-20 años, luego de completar el recorrido en 2 horas, 13 minutos y 14 segundos, superando a representantes de Sharks de Tultepec y otros competidores de su división.

Por su parte, Dania Alonso Gómez obtuvo el campeonato de los 3 kilómetros, en el sector de 30-39 años, al registrar 58 minutos y 40 segundos. La chiapaneca superó por 20 segundos a Wendy Pérez López, de Acuática Delfín de Oaxaca, quien terminó segunda.

El tercer podio para El Delfín llegó por conducto de Alejandra Guadalupe Ortega Rodas, quien consiguió el tercer puesto en los 1.5 kilómetros, categoría 40-49 años, con registro de 32 minutos y 34 segundos.

Destacan entre los mejores

En los 3 kilómetros también participaron Nayelli Alonso Gómez, quinta de la categoría 30-39 años, y Jorge Rincón León, noveno en 20-24 años, quien además compitió en 1.5 kilómetros, finalizando como decimotercero.

Entre los diez primeros de sus divisiones figuraron Karla Sofía Gómez, 4ª en 500 metros; Guillermo Alonso Solís, 5º en 1.5 kilómetros; Román Gómez Vázquez, 7º en 500 metros, y Fidel Ramos Juárez, 8º en 1.5 kilómetros.

A ellos se sumaron Renata Maite Tovilla Ruiz, 9º en 1.5 kilómetros, y Manuel Alejandro Bustamante Vega, 10º en la misma distancia. Asimismo, completaron sus respectivas pruebas José Manuel Aguilar Rizo, Marisol Camas Vidal, Selene León Sol, Jorge Alberto Rincón Solís, Gabriel Ramos Jiménez, Fernando Ruiz Zavaleta, Alejandro Ruiz Zavaleta, Efraín López Hernández, Leonel Pérez Gómez, María del Rosario Santos López y Stephanie Ramos de los Santos.

El contingente estuvo encabezado por el entrenador asistente José Adrián López de León, quien también participó en la distancia de 1.5 kilómetros.