Delfines consiguen tres podios virtuales

El club deportivo El Delfín de Chiapas firmó una destacada participación en la Competencia Virtual de Aguas Abiertas 2025 al colocar a tres de sus representantes en el podio nacional.

En la categoría 50-59 años varonil, Adolfo de Jesús Solís Muñiz se adjudicó el primer lugar, mientras que Ana Bertha Ruiz Toledo consiguió la medalla de plata en 50-59 años femenil. A su vez, Ian Montiel Huerta obtuvo el tercer puesto en la de 11 años varonil.

Las pruebas se efectuaron los días 2 y 3 de diciembre en la alberca del Centro de Entrenamiento de Tuxtla Gutiérrez, donde los atletas cumplieron con recorridos de 3 kilómetros en nado continuo, bajo la supervisión de la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez.

Los registros fueron cotejados con los obtenidos en distintas sedes del país, permitiendo establecer la clasificación final. Como reconocimiento, los tres nadadores serán mencionados durante el Campeonato Nacional de Curso Corto de Natación 2025, que se celebra esta semana en Nuevo León, desde donde se les hará llegar su medalla correspondiente.

La Competencia Virtual de Aguas Abiertas 2025 fue convocada por la Asociación Deportiva de Natación y Natación en Aguas Abiertas de México.