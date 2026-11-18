La selección de Natación del club deportivo El Delfín registró una destacada participación en el Swim Fest Tziscao Chiapas 2026, celebrado en el Parque Nacional Lagunas de Montebello, en el municipio de La Trinitaria, donde sus representantes obtuvieron nueve campeonatos, cuatro subcampeonatos y dos terceros lugares, en diferentes categorías y distancias.

El certamen reunió a nadadores de distintas edades en el escenario natural del lago Tziscao, a unos metros de la frontera con Guatemala, y tuvo especial relevancia al incorporarse recientemente al Calendario del Circuito Nacional Mexicano de Aguas Abiertas 2026-2027, con pruebas que también formaron parte del proceso clasificatorio rumbo al Campeonato Nacional de 2027 de la Aquatics México.

Dominan en los 5 kilómetros

En la distancia estelar de los 5 kilómetros, en la categoría 14-15 años varonil, El Delfín consiguió el 1-2-3, encabezados por Evan Andrés Pérez López, quien obtuvo la victoria con un registro de 1 hora, 8 minutos y 4 segundos. El segundo lugar correspondió a Tadeo Busquillo Sánchez, con 1:11:53, mientras que Sebastián Ortega Anzueto completó el podio con 1:15:10.

En esta misma división, Emilio Noel Gómez Velázquez finalizó en la quinta posición con 1:27:28. Estos cuatro nadadores ya cuentan con su pase al Nacional de Aguas Abiertas. En la rama femenil de 14-15 años, Alexia Michelle Nandayapa Vidal se adjudicó el primer puesto con tiempo de 1:16:14, logrando también su boleto a la competencia nacional.

Además, Gael Nicolás López Guerrero obtuvo el segundo lugar en la categoría 16-17 años, con registro de 2:09:41, y consiguió también su clasificación.

Distancias selectivas

En la prueba de 2.5 kilómetros, categoría 12-13 años, Ian Alejandro Montiel Huerta se impuso en la rama varonil con 41 minutos y 45 segundos, lo que le permitió asegurar su pase al nacional.

En la rama femenil, Renata García Arnáez también se quedó con la primera posición y consiguió su boleto, después de completar el recorrido en 47 minutos y 29 segundos.

Estos resultados formaron parte de la actividad selectiva del encuentro, cuyas plazas nacionales se asignan conforme a los criterios establecidos por la Asociación Deportiva de Natación y Natación en Aguas Abiertas de México, organismo que avaló la competencia a través de su Comisión Técnica de Aguas Abiertas.

Categorías promocionales

La representación de El Delfín sumó resultados importantes en las pruebas promocionales, comenzando con la distancia de 1.25 kilómetros, donde Ángel Uriel Bustillos Sánchez ganó la categoría 11-12 años con tiempo de 22:26.

En la división de 13-14 años, Emilio Ezequiel Mendoza López consiguió el primer lugar con 18:33, mientras que Christopher Max López Ramírez terminó en segundo con 23:05.

En los 2.5 kilómetros promocionales, Alexander Hernández Morales obtuvo la victoria con un registro de 45:15, en tanto que Rafael Sánchez Ponce se ubicó en el cuarto puesto con 52 minutos.

Los nadadores de menor edad también participaron en los 250 metros. Héctor Moreno Ramos ganó la categoría de ocho años y menores con 6:25, y Matías Gabriel Gómez Velázquez se impuso en 9-10 años con 6:18.

En esta última división, Miguel Sánchez Ponce se quedó con el segundo puesto con 6:42, y Libni Guillermo Gómez Hernández ocupó el tercero con 8:14.