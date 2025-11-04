Delfines destacan logros en la alberca

Cuentas positivas dejó para el club deportivo El Delfín la reciente participación en la 1ª Copa Chiapas de Natación Curso Corto, en la que 12 de sus atletas lograron colocarse entre los mejores de sus respectivas categorías.

A la par de informar sobre la conquista del título de campeones del torneo, el equipo que comanda la profesora Amanda Moguel Rodríguez remarcó que, a nivel individual, cuatro exponentes juveniles se colocaron como líderes por tabla de puntos FINA.

En primer término figuró Ariadna Sarmiento Monzón, en la división 17-18 años, con la prueba de 50 metros estilo de pecho, en la que sumó 584 unidades, que además la consolidaron como la mejor atleta del certamen en general.

De igual forma, destacó Ian de la Rosa Cruz —también en 15-16 años— en los 50 mariposa, acumulando 564 puntos. Y en el mismo evento de los mil 500 libres, tuvo a los dos mejores exponentes de la categoría 13-14 años, con Evann Andrés Pérez López, quien acumuló 491, y Alexia Michelle Nandayapa Vidal, que registró 476 unidades de acuerdo con la escala FINA.

Sobresalen por categorías

Por puntos conseguidos en las diferentes pruebas completadas también fueron reconocidos en su categoría ocho atletas del club: Ismael Jiménez Natarén (8 y menores), Ana Paola Cáceres Nangusé (11-12 años), Jorge Rafael Trujillo Ovilla (22-24 años), Omar Flores Mena (30-34 años), Alejandra Ortega Rodas (45-49 años), Manuel Alejandro Bustamante (45-49 años), Juan Pablo Cartagena Zenteno (50-54 años) y Mónica Anzueto Moguel (50-54 años).

Cabe destacar que el club capitalino se enfocará en la preparación de sus sirenas y tritones rumbo al Abierto Mexicano de Natación de Curso Corto 2025, a celebrarse el próximo mes de diciembre en el estado de Nuevo León y que será clasificatorio para la Olimpiada Nacional Conade 2026.