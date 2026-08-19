Delfines dominan 9ª Copa Acuática Villaflores

El club deportivo El Delfín conquistó el campeonato por equipos de la 9ª Copa Acuática Villaflores al sumar mil 488 puntos en las cuatro sesiones efectuadas en la alberca semiolímpica de la Unidad Deportiva Oriente del municipio de la región Frailesca.

El equipo dirigido por la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez superó a Isurus Swim Club, que se colocó en segundo lugar con 997 puntos, mientras que Acuática Master Center terminó en tercero con 864.5; por su parte, Acuática Villaflores quedó en cuarto lugar con 510.5 unidades, y la representación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) fue quinto con 141.

Logros individuales

El certamen, que contó con el aval de la Asociación Chiapas de Natación y Aguas Abiertas, A. C., fue testigo también del dominio de los atletas de El Delfín, que sumaron 12 campeonatos individuales y cinco subcampeonatos.

Se coronaron Avril Díaz Villarreal, en la categoría 9-10 años (52 puntos); Ángel Uriel Bustillos Sánchez, también 9-10 (54); Emilio Ezequiel Mendoza López, en 11-12 (52); Ana Paola Cáceres Nangusé en 13-14 (54), junto a Evann Andrés Pérez López (54); Valentina Escobar Cuesta(54) e Ian de la Rosa Cruz, en 15-16 (54), y Ariadna Sarmiento Monzón en 17-19 años (54).

En master los campeonatos fueron para Josué Tovar Quiñones en 20-29 años (32); Dania Alonso Gómez en 30-39 (36), así como Mónica Anzueto Moguel (36) y Rausel Díaz Pérez, en la división de 50 y mayores (36).

Los subcampeonatos correspondieron a Héctor Moreno Ramos, en la categoría de 7-8 años (40 puntos); Fernanda Ximena Méndez Santos en 11-12 (42); Tadeo Bustillos Sánchez en 13-14 (39); Alejandra Hernández Ordaz en 30-39 (28) y Lily Anzueto Moguel en 50 y mayores (28).

Entre los mejores

Finalmente, se ubicaron en el Top 15, recibiendo medallas de oro, plata o bronce, los atletas Rosa Elvira Hernández Escobar, Ámbar Torres González, Thiago de la Rosa Cruz, Matías Gabriel Gómez Velázquez, Braulio Aguilar Olán, Libni Gómez Hernández, Xiomara Escobar Cuesta, Carolina López Rosales, Arantza Orantes Zárate, Matías Ortega Anzueto, Diana Laura Marín Isaías, Sebastián Ortega Anzueto, Emilio Noel Gómez Velázquez, Ian Soria García, Christopher M. López Ramírez, Camila Chorley Carrillo, Doris B. Méndez Santos, Alexander Hernández Morales, Gael N. López Guerrero y Rodrigo Escobar Cruz.